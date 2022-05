24.05.2022 h 15:10 commenti

Il chiostro di San Domenico apre le porte alla sesta edizione di EatPrato

Il 4 e il 5 giugno torna la manifestazione enogastronomica con i prodotti del territorio, ma anche con tre passeggiate fra arte e gusto. Con EatPrato Night: nelle strade e nelle piazze del centro sarà possibile fare assaggi in tanti locali diversi segnalati da una grafica che li renderà riconoscibili

Cambio di location per la sesta edizione di EatPrato che si sposta nel chiostro di San Domenico il 4 e il 5 giugno. L'enogastronomia con i prodotti tipici e la scoperta del territorio con passeggiate e visite culturali, restano invece un punto di riferimento per la manifestazione

"La peculiarità di EatPrato è creare contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico- spiega Gabriele Bosi assessore al turismo- Si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del gusto".

Il primo appuntamento è per sabato 4 giugno con la EatPrato Night: nelle strade e nelle piazze del centro dove sarà possibile fare assaggi in tanti locali diversi segnalati da una grafica EatPrato che li renderà riconoscibili anche fuori città.

Uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato IGP, e poi fermarsi a cena con il menu EatPrato in un ristorante e poi si passa in pasticcieria per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di vermouth di Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi documenta con dirette video e foto le diverse location e interagisce con il pubblico così da pubblicare in tempo reale foto, storie e video sui social.

La eatPrato Night però è anche walking e comprende le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città, attraverso racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per far conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti.

I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco e la Campolmi (a cominciare dalle 17) terminano con una degustazione presso il Giardino Buonamici, sede storica di EatPrato, con tanto di abbinamento musicale.

Domenica 5 giugno, invece, si entra nel con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più contemporanee: la serata in San Domenico sarà dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici proposti da tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici vini della DOCG di Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi sposano una cucina sontuosa rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani promesse che offriranno una girandola di specialità in abbinamento. La dimensione in streaming sui social prende il via parallelamente alle degustazioni all'interno del Refettorio di San Domenico dove si alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze e interviste interagendo con il pubblico.

Il walking della domenica propone tour guidati tutti all'interno di San Domenico stessa passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano.