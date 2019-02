15.02.2019 h 14:40 commenti

Abbandono sportivo, il Cgfs di Prato capofila di un progetto internazionale

Il 22 e il 23 febbraio un convegno per creare modelli condivisi per incoraggiare gli adolescenti a continuare a fare sport anche al di fuori dell'attività agonistica. Il Centro in prima linea anche contro gli episodi di razzismo negli stadi

Non solo abbandono scolastico, ma anche sportivo. A Prato sono in aumento i ragazzi, soprattutto nell’età adolescenziale che abbandonano lo sport in seguito all’esclusione dalle attività agonistiche. Il Cgfs da un anno monitora questo fenomeno e lo contrasta offrendo la possibilità ai giovani sportivi di continuare ad allenarsi in squadre dove la pressione agonistica e la ricerca spasmodica del risultato, lasciano posto ai valori dello sport fondati sulla sana competizione, esperienza che verrà condivisa il 22 e il 23 febbraio in un convegno a porte chiuse in collaborazione con il Comune di Prato, Sports Diagnostic Center Sabac, Club Basquet Granollers e Bulgariski Futbolen Sayuz. La sperimentazione durerà 30 mesi e porterà alla condivisione di modelli e attività condivise fra i vari partners.

Sempre con il Cgfs come protagonista il 21 febbraio sarà organizzato un convegno a Firenze contro la violenza negli stadi e nello sport in generale, una giornata dedicata la mattina agli studenti dei licei sportivi, è previsto anche l’arrivo di un giocatore della Fiorentina, mentre il pomeriggio la sessione dei lavori è dedicata ai dirigenti, agli allenatori e ai genitori. Un tema di attualità anche a Prato che coinvolge l’amministrazione comunale: “Sabato – ha annunciato l’assessore allo sport Simone Faggi – sarò con uno striscione contro la violenza e il razzismo negli stadi sul campo della Zenit in occasione della partita con il Mezzana. Un’ occasione per ribadire la nostra posizione contro atti di razzismo a danno dei giocatori stranieri”.

Il convegno è realizzato anche con la collaborazione del Coni e della Fondazione Candido Cannavò.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus