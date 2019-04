06.04.2019 h 15:23 commenti

Il centrodestra unito intorno a Daniele Spada: "Un voto per liberare Prato"

Superate le divisioni, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia aprono la campagna elettorale. Spada sta lavorando al programma e alla lista civica: "Un mese e mezzo è sufficiente per far capire la nostra proposta ai cittadini. Non prometto la luna ma solo cose concrete e realizzabili. Voglio far tornare i pratesi a sorridere"

nadia tarantino

Sviluppo economico, sicurezza, legalità, decoro, vivibilità. Sono le parole che il candidato sindaco del centrodestraha pronunciato più spesso oggi, sabato 6 aprile, nel suo primo incontro con i pratesi organizzato in piazza del Comune, “all'aperto – per usare le sue parole – perché quello che c'è da dire è per tutti e non servono luoghi chiusi”.Tono pacato ma con il piglio deciso di chi già si vede con la fascia tricolore ('sono in aspettativa, tornerò al mio lavoro tra dieci anni”), Spada, 46 anni, sposato e con due figli, funzionario di Confcommercio, un passato di consigliere comunale di Forza Italia, indicato e voluto ad ogni costo dalla Lega, un merito ce l'ha già: aver aspettato con pazienza, e soprattutto in silenzio, che il centrodestra smaltisse la litigiosità per cominciare finalmente a lavorare. E ora sotto, che il 26 maggio è vicino.Attorno a Spada una squadra di parlamentari mai vista prima per un candidato sindaco:di Fratelli d'Italia, per Forza Italia(“per il bene della città – ha detto quest'ultimo – ho fatto un passo indietro” lasciando intendere di essere stato il candidato salvo poi rettificare di non aver mai accettato la proposta)., commissario della Lega pratese,, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e, coordinatore della lista civica che Spada presenterà a giorni, hanno completato la formazione. Archiviate le contrapposizioni, ora tutti uniti, tutti in marcia verso il palazzo del Comune.Seduta in prima fila, fino all'ultimo minuto in corsa per essere candidata al posto di Daniela Spada e che potrebbe diventare una delle pedine più importanti se il centrodestra vincerà la battaglia. Nessuna traccia, invece, di, ex segreteria provinciale della Lega poi commissariata.“Sono una persona normale – così ha esordito il candidato sindaco che ha preso la parola per ultimo dopo aver incassato le promesse dell'impegno della coalizione a “liberare Prato” - sei anni fa mi sono ritrovato dalla mattina alla sera senza lavoro e con una famiglia da mantenere, quello che ho fatto l'ho costruito grazie all'amore per la città e al sostegno di chi, come me, ama Prato. Da lì vengo. La nostra coalizione passa per essere quella della rabbia e della protesta: è vero. I pratesi sono arrabbiati e protestano. Al sindaco uscente Biffoni che dice che bisogna amare la città rispondo che noi la amiamo eccome, tanto che abbiamo sopportato il suo governo in questi cinque anni”. Applausi dai presenti. “La cosa peggiore che ha fatto questa Giunta sono state le tante promesse non mantenute – ha detto – io non prometto la luna, prometto solo di fare tutto quello che concretamente è possibile fare per i pratesi. Voglio che i pratesi tornino a sorridere in una città con un maggior sviluppo economico, maggiore sicurezza e legalità, maggior decoro”.La prima cosa a cui Spada si dedicherà in caso di elezione? “Aprire un dialogo con tutti i consiglieri comunali partendo da quelli della maggioranza e con tutte le forze politiche – la risposta – mi interessa ascoltare tutti per risolvere i problemi. E poi parlare con la gente, partendo da quella che è in difficoltà e a cui risponderò con lo sviluppo dell'economia”. Tra i temi oggi solo sfiorati dal candidato del centrodestra che a breve presenterà il programma elettorale, il nuovo aeroporto di Firenze, la comunità cinese, la legalità: “Sono per una visione integrata del sistema aeroportuale che dunque contempli anche la viabilità – ha detto – quanto ai cinesi sono una parte importante che si porta dietro questioni positive e questioni negative, potenzieremo le prime e combatteremo le seconde cercando di incidere in particolare sull'emersione”. Sulla legalità l'annuncio di una corsia diretta con il ministro dell'Interno Salvini: “Stroncheremo la mafia cinese e ogni tipo di illegalità”.La coalizione è compatta e non risparmia messaggi al centrosinistra. Torselli: “La Toscana è bella e chiamarla rossa è un insulto. La Toscana è tutta liberata, ora tocca a Prato, Firenze e Livorno e così resteranno solo bricioline che raccatteremo con la scopa il prossimo anno”. Donzelli: “Il centrosinistra fa bene ad avere paura e con il centrosinistra chiunque ha lucrato fino ad oggi. Andrà avanti il merito, così si fa l'interesse dei pratesi”. La Pietra: “Il voto per Spada è un voto per il futuro e per la speranza, il voto per Biffoni è un voto di giudizio perché ha dimostrato di non saper governare, ha fatto un disastro”. Silli: “Mia nonna diceva che le pecore si contano a maggio, non c'è detto più calzante: il 26 maggio le conteremo. Daniele, te ne faranno di tutte perché chi sta nel palazzo di fronte – ha detto indicando l'altra parte della piazza – pensa che la città sia proprietà privata”. Mazzetti: “Restituiremo dignità e identità a Prato”. Recaldin: “Non basteranno cinque anni per riparare i disastri fatti dal centrosinistra, vincere qui è importante e vinceremo”.