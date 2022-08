18.08.2022 h 08:16 commenti

Il centrodestra pratese mette a posto le ultime caselle. Attesa per il vertice con Berlusconi

Tanti i nomi pratesi, pochi i posti. Sicure le candidature di Erica Mazzetti per Forza Italia e di Giovanni Donzelli e Patrizio La Pietra per Fratelli d'Italia

Erica Mazzetti

Questione di ore e poi anche Forza Italia ufficializzerà i nomi pratesi in corsa alle elezioni politiche del 25 settembre. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 agosto, ci sarà un'ultima riunione, presieduta da Silvio Berlusconi, per incasellare i nomi e dare il via alla campagna elettorale sui territori. I nomi da 'sistemare' sono quelli dei coordinatori provinciali del partito e tra questi figura anche la parlamentare uscente Erica Mazzetti, candidata certa ma ancora non si sa dove e come. I suoi più stretti collaboratori hanno sollecitato una posizione di rilievo che consenta la rielezione sicura. Per Mazzetti, che nell'ultima legislatura è stata membro della Commissione Ambiente, Terrritorio e Lavori pubblici alla Camera, si profilerebbe un posto da capolista in un listino, ma notizie certe arriveranno solo in serata. Mentre è certo che il coordinatore regionale e senatore uscente, Massimo Mallegni, sarà candidato all'uninominale al Senato dove il centrodestra è dato al momento in netto vantaggio.

Tornando a Prato, nel listino plurinominale sono due i nomi proposti da partito locale: Marianna Baldi, coordinatore provinciale di Azzurro Donna, e Francesco Cappelli, coordinatore comunale.

Ultimi 'pensamenti' anche in casa Fratelli d'Italia. Se l'uninominale alla Camera, collegio considerato contendibile, dovesse toccare al partito di Giorgia Meloni si potrebbe profilare la scelta tra Gianni Cenni e Chiara La Porta (quest'ultima in lizza anche per il listino). L'uninominale, però, è ambito anche da Forza Italia (e qui si fa il nome di Erica Mazzetti) così come dalla Lega (il nome sarebbe quello di un candidato della zona di Pistoia). In casa FdI sono sicure le candidature dei parlamentari uscenti: l'onorevole Giovanni Donzelli e il senatore Patrizio La Pietra.









Edizioni locali collegate: Prato

