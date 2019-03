05.03.2019 h 11:34 commenti

Il centrodestra perde un altro pezzo: anche Marilena Garnier si candida a sindaco e corre da sola

La decisione presa all'indomani dell'ennesimo vertice chiuso con un nulla di fatto: "Basta a questo teatrino dell'assurdo". In precedenza già Milone si era sfilato dalla coalizione "impantanata" tra la Lega che vuole solo Spada e gli altri partiti che chiedono una scelta collegiale

Dopo Aldo Milone la possibile compagine del centrodestra pratese perde un altro pezzo in vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Anche Marilena Garnier, come già fatto dal leader di Prato Libera e Sicura, ha deciso di correre da sola e di ufficializzare la sua candidatura a sindaco. La data scelta è quella di sabato prossimo, 9 marzo alle 17, con l'inaugurazione della sede del comitato in via Santa Trinità 108.

La decisione arriva all'indomani dell'ennesimo vertice del centrodestra finito con un nulla di fatto: ieri sera, 4 marzo, le posizioni non si sono smosse con la lega ferma sull'indicazione di Daniele Spada e Forza Italia ed Energie per l'Italia che continuano a puntare su Rita Pieri o, in subordine, su un nome terzo.

"Questa continua ricerca da parte del centrodestra pratese di un nome condiviso per la candidatura a sindaco - dice Marilena Garnier - è un teatrino dell’assurdo. Personalmente avevo già dato la mia disponibilità fin dall’aprile di due anni fa con il coraggio che mi ha contraddistinto nelle scelte finora fatte, ma evidentemente è altrove che vogliono giocare questa importante partita per la città, non certo qui. Per discordanze e veti incrociati siamo a un muro contro muro stucchevole nonché paradossale. Ogni pazienza ha un limite e non mi sento di continuare a prendere in giro gli elettori partecipando a incontri con le altre forze politiche che rimangono ferme sulle loro posizioni di non dialogo".

"Il tempo è scaduto - incalza Garnier - e come qualcun altro prima di me anch'io ho deciso che sia arrivato il momento di metterci la faccia in prima persona perché non ho da rispondere a nessuna segreteria di partito".