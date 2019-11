09.11.2019 h 18:45 commenti

Il centrodestra in pressing su Biffoni: "Chieda più risorse per combattere il "Sistema Prato"

I quattro gruppi d'opposizione che compongono il centrodestra hanno presentato una mozione e chiesto un Consiglio comunale straordinario sul tema



Lo chiedono al sindaco Matteo Biffoni tutti i gruppi d'opposizione del centrodestra attraverso una mozione che parte proprio da quella sentenza ma che tocca tutti gli aspetti negativi collegati allo sfruttamento del lavoro: concorrenza sleale, evasione fiscale, riciclaggio. Un quadro desolante ormai tristemente noto che negli anni si è solo trasformato senza arretrare di un passo. "Il sindaco Biffoni - attacca il consigliere comunale della lista Spada Sindaco, Tommaso Cocci, primo firmatario del testo - appartiene a un partito che è anche alla guida della Regione e del Paese. A lui, quindi, spetta il compito di portare il caso Prato in quelle sedi per chiedere più controlli e più personale. Siamo disposti a discuterne insieme e a trovare le soluzioni giuste per smantellare questo sistema". Il centrodestra offre già l'occasione per il confronto. Insieme alla mozione infatti, sarà richiesta la convocazione di un Consiglio comunale straordinario sul tema. Cocci critica anche alcuni progetti finanziati dalla Regione: "I soldi per la Medialibrary che a breve sorgerà in via Pistoiese potevano essere impiegati per progetti sulla legalità e sulla sicurezza- Una Medialibrary lì mi sembra piuttosto inutile". Un piano speciale per la città contro l'illegalità per smantellare il cosiddetto "Sistema Prato"come lo ha definito il procuratore capo Giuseppe Nicolosi commentando la sentenza, prima in Italia, che lo scorso 4 novembre ha portato alla condanna di due imprenditori cinesi per sfruttamento lavorativo (LEGGI).

Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia sottolinea che questo non è razzismo: "Pari diritti e pari doveri per tutti. Le regole sono uguali per tutti e tutti devono rispettarle. Questa sentenza è importante perchè stabilisce chiaramente che quanto viene fatto in quelle fabbriche non è legale e pertanto va contrastato".

Marco Curcio della Lega suggerisce un modo per smantellare il Sistema Prato aggiornando strumenti già sperimentati in passato: "È compito dell’amministrazione comunale utilizzare tutti gli strumenti che ha oggi a disposizione , come quando durante il mandato 2009-2014 fu valorizzata ogni risorsa per contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo e tutte le altre forme d’illegalità. Sarebbe necessario ritornare al “metodo Milone”, aggiornandolo con i nuovi strumenti, anche informatici, per un più efficace controllo della rete di traffici di manodopera e di flussi di tipo finanziario”.

Per Eva Betti della Lega potrebbe essere utile istituire una commissione speciale come fatto con lo spaccio in città.