29.03.2019 h 17:10 commenti

Il centrodestra ha scelto il candidato da opporre a Biffoni: è Daniele Spada

L'ufficializzazione al termine di un vertice a Roma tra Salvini, Berlusconi e Meloni. Il ministro dell'Interno sarà lunedì a Firenze ma non a Prato

Daniele Spada è il candidato sindaco per il centrodestra a Prato. L'annuncio ufficiale verrà dato dal ministro Matteo Salvini che lunedì sarà a Firenze ma non a Prato come indicato inizialmente. "Purtroppo Salvini non potrà venire a Prato - spiega la coordinatrice regionale della Lega Susanna Ceccardi, rispondendo ad una domanda su Facebook -, annuncerà il nome di Spada insieme a quello del candidato di Firenze Ubaldo Bocci".

Dopo mesi di trattative estenuanti è stata dunque trovata l'intesa nel centrodestra sulle candidature nelle città capoluogo della Toscana che andranno al voto. Il via libera è avvenuto nel corso di una riunione a cui hanno partecipato il tre leader, Matteo Salvini per la Lega, Giorgia Meloni per Fdi, e Silvio Berlusconi per Forza Italia. Per il lancio della candidatura di Ubaldo Bocci Salvini sarà a Firenze l'1 aprile. Andrea Romiti sarà il candidato del centrodestra a Livorno.

seguono aggiornamenti