Il centro storico vietato alle auto per quattro sere: mano tesa dal Comune ai gestori di locali

Dal 10 giugno fino al 30 settembre sarà istituita l'area pedonale urbana dal giovedì alla domenica nelle principali strade dentro le mura. L'intero centro diventa poi Zona 30 e si amplia la possibilità di mettere tavolini all'aperto

Punta a garantire più spazio all'aperto agli esercizi pubblici di somministrazione di cibo e bevande la riorganizzazione del centro storico presentata oggi, 19 maggio, dall'amministrazione comunale. Una riorganizzazione sperimentale fortemente influenzata dalle disposizioni operative in termini di contenimento del Coronavirus, che in caso di esito positivo al termine dell'estate diventerà la base per l'assetto definitivo dell'area dentro le mura.

“Oggi si chiude la fase emergenziale, mesi affrontati con grande coesione e solidità – sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Mesi in cui il Coc della Protezione civile è stato aperto 12 ore al giorno, reperibile 24 ore su 24, inclusi i fine settimana e persino i giorni di Pasqua e Pasquetta. Da oggi parte invece la prospettiva di una seconda fase. Prato è una città che inizia a pensare a se stessa diversamente, perché quello che è accaduto non ci lascia indenni e mentre coglieva un grido di dolore, una segnalazione di allarme da parte degli esercenti in particolare del centro storico, voleva davvero raggiungere un obiettivo ambizioso e a lungo valutato: pedonalizzare il centro storico in maniera importante. Abbiamo lavorato a un piano che tenga conto di tutte le sue ricadute, sul fronte della sosta, della raccolta rifiuti, dei controlli – sottolinea Biffoni -. Affrontiamo questo momento con risposte concrete e con la collaborazione fattiva delle associazioni di categoria: avendo già tolto da tre anni la Cosap, adesso lavoriamo per rendere il centro storico più fruibile, in un contesto in cui i centri storici e i centri elle frazioni saranno più frequentati. Diamo un’accelerata quindi a un lavoro che avevamo impostato negli anni scorsi con una pedonalizzazione spinta del centro storico”.

LE NOVITA'.Vediamo dunque le principali novità che partiranno dal prossimo 10 giugno e saranno valide fino al 30 settembre. Precisiamo che la modulazione della sosta richiede qualche riflessione tecnica in più previste per la prossima settimana. Dovrebbero emergere parcheggi gratuiti per i residenti in aree coperte e tariffe speciali per gli avventori.

Cominciamo dal cuore del centro. Viene istituita la pedonalizzazione (Apu - area pedonale urbana) temporanea dal giovedì alla domenica dalle 18.30 alle 24 nelle principali strade della tradizionale passeggiata. Nella cartina che pubblichiamo sono contrassegnate dal giallo: Corso Mazzoni, via Ricasoli, via Santa Trinita, piazza del Comune, piazza Duomo, via Garibaldi, via Santo Stefano, via Pugliesi, via Settesoldi, via dei Cimatori, via dei Lanaioli, via dell'Accademia, via Firenzuola, vicolo del Manassei, via Guasti, via Ser Lapo Mazzei, via del Porcellatico, via Tinaia, via Magini, via dei Saponai, vicolo dei Bizzocchi e vicolo de Neroni.

L'area dentro le mura è a zona 30, quindi le auto e in generale i mezzi devono andare quasi a passo d'uomo.

L'area pubblica che i locali possono occupare sale fino a 90 mq dentro le mura e a 120 mq fuori.

Non è necessario che lo spazio sia solo davanti al locale. E' possibile andare sul lato opposto della strada nelle aree Apu, Ztl e Zona 30. Inoltre su richiesta degli interessati è possibile sistemare tavoli e sedie in specifiche aree entro i 100 metri dal proprio esercizio. Tali aree sono evidenziate nella cartina con il color glicine. A titolo di esempio un locale di Corso Mazzoni può mettere tavoli e sedie in piazza del Comune o in piazza Duomo. Naturalmente solo nella fascia oraria 18.30-24 dal giovedì alla domenica. Sistemazione e rimozione sono a carico dell'esercente.

“Siamo consapevoli che tutto questo comporterà una nuova fruizione da parte di chi ne usufruirà – sottolinea l’assessore Benedetta Squittieri -, sia per chi verrà in centro sia per chi lo vive quotidianamente, tanto che il piano della sosta vedrà misure a favore dei residenti. Recupereremo il lavoro iniziato pre covid sulle notti di qualità, sia per gestire la cosiddetta movida ma anche per questa nuova organizzazione del centro. Incentiveremo accordi di strada, per mettere insieme anche progetti di consorzi, residenti, cittadini e nuove organizzazioni perché in questo momento sono stati determinanti i patti di collaborazione pubblico-privato per mettere a punto nuove idee”

SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA L'assessore Benedetta Squittieri ha pensato anche a procedimenti più snelli per poter occupare questi spazi. Viene introdotto il principio del silenzio assenso. La domanda va presentata in via telematica a Sori esente da bollo ma completa di planimetria e se la risposta non arriverà entro 10 giorni, sarà considerata accolta. La deroga al regolamento comunale e al parere della Sovrintendenza riguarda solo e soltanto la sistemazione di tavoli, sedie e ombrelloni. Per i dehors vale la normativa precedente.

NOTTI DI QUALITA'. L'espansione delle aree pedonali in funzione dei locali e dei ristoranti, potrebbe comportare anche problemi di convivenza con i residenti. Per questo saranno incentivati i cosiddetti Accordi di strada. In sostanza per la gestione della conflittualità e della movida viene promossa, anche con l'aiuto delle associazioni di categoria, la formazione di consorzi e associazioni. Gli esempio già attivi sono moltissimi: Consorzio santa Trinita, Quelli di piazza Ciardi, Condominio Lippi.

