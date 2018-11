Tanta gente in piazza del Comune per assistere, alle 19 di oggi 29 novembre, all'accensione dell'albero di Natale e poi al concerto dell'orchestra Chiti che ha aperto ufficialmente il periodo natalizio a Prato. Tante le luci che da oggi allieteranno le strade del centro storico: oltre al grande albero in piazza del Comune c'è quello in piazza Duomo e poi la suggestiva illuminazione del Castello dell'Imperatore e delle porte di accesso: da quella di Santa Trinità, alla Frascati, a Porta Pistoiese e a quella del Mercatale.