Il Centro prevenzione oncologica cerca una nuova sede, bando dell'Asl Toscana Centro

L'attuale, in via della Misericordia angolo via Cavour, di proprietà dell'azienda sanitaria, deve essere adeguata alla normativa antincendio e antisismica

L'Asl Toscana Centro cerca un nuovo immobile per il centro di prevenzione oncologica Eliana Martini. L'attuale sede infatti, non è a norma per l'antincendio e l'antisismica e di conseguenza deve essere liberata entro la fine del 2020.L'immobile, che si trova alla rotatoria tra via della Misericordia e via Cavour ed è di proprietà dell'Asl, sarà oggetto poi di un intervento di adeguamento impiantistico e dei locali in modo da tornare a ospitare funzioni sanitarie nel totale rispetto delle leggi. Lavori che devono essere fatti entro ottobre del 2021 per questioni tecniche.Nel frattempo però c'è da trovare posto al centro di prevenzione oncologica. Oggi, 17 luglio, l'Asl Toscana Centro, ha pubblicato un avviso di interesse per cercare un edificio grande e adeguato a tali esigenze da prendere in affitto. Il requisito numero uno è che sia all'interno del comune di Prato, che vicino a buona viabilità in modo da essere facilmente raggiungibile, servito da mezzi e parcheggi pubblici. L'immobile dovrà essere di circa 1.000 mq. Si tratta quindi di una struttura grande. D'altronde dovrà contenere una ventina di ambulatori di cui 3 mammografici, quattro sale di attesa, il front office, le stanze per i medici e gli infermieri, gli spogliatoi, l'area amministrativa, la sala riunioni, l'archivio, il deposito farmaci e i locali tecnici. Ovviamente l'immobile deve essere a norma su tutti i fronti: accessibilità, antincendio, sismica e impiantistica. Le candidature dovranno essere presentate entro il 18 settembre prossimo e dovranno contenere anche la proposta per il canone di locazione che secondo l'Asl, in base all'Osservatorio del mercato immobiliare non dovrà superare i 9,5 euro a mq al mese