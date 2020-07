17.07.2020 h 13:34 commenti

Il Centro per l'impiego trasloca e chiude per una settimana: ecco cosa bisogna sapere

Dal 27 luglio apre la nuova sede in Pistoiese 558/e nella vecchia scuola don Bosco di Narnali. Nella prossima settimana i servizi per imprese e cittadini verranno garantiti online

Il Centro per l’impiego cambia casa, da lunedì 27 luglio si trasferisce in via Pistoiese 558/e davanti alla Misericordia di Narnali. Per una settimana le attività avverranno esclusivamente online, poi riprenderanno in presenza nella nuova sede. Tre piani, era la vecchia scuola don Bosco di Narnali, completamente dedicati al centro per l’impiego con la possibilità di parcheggiare e anche di avere un piccolo giardino.Durante il trasloco è attivo il nuovo numero di telefono del centralino 05519985141 a cui ci si può rivolgere per informazioni, iscrizione stato di disoccupazione, Naspi, reddito di cittadinanza, richiesta scheda anagrafico professionale, rilascio della Did, in alternativa si può scrivere alla mail cpi.prato@arti.toscana.it , specificando cognome, nome, codice fiscale, recapito telefonico e tipo di servizio richiesto e allegando copia di un documento di identità.Le aziende possono inviare una mail a: mediazione.prato@arti.toscana.it per la ricerca di personale; tirocini.prato@arti.toscana.it per l’attivazione di tirocini; ollmirato.prato@arti.toscana.it per informazioni L. 68/99.Dal 27 luglio cambiano anche i numeri di telefono: orientamento 05519985381, tirocini 05519985380, preselezione (incontro domanda/offerta lavoro) 05519985383, collocamento mirato 05519985382.Per prendere appuntamento con i servizi o candidarsi ad offerte di lavoro accedere, previa registrazione, al portale Toscana Lavoro Il trasferimento degli uffici rientra nel piano generale di riorganizzazione degli spazi destinati alle scuole superiori, nell’ex caserma dei vigili del fuoco verranno ricavate 11 aule da destinare al liceo Livi e Brunelleschi (8 pronte a settembre e 3 a gennaio 2021). Già nel 2018 il Centro per l’impiego si è trasferito dallo stabile accanto al Rodari all’ attuale sede, proprio per permettere al liceo musicale di avere più aule. Quello a Narnali, in un edificio di proprietà dell’amministrazione comunale, dovrebbe essere l’ultimo cambio di sede.