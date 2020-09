07.09.2020 h 11:01 commenti

Il Centro per l'Impiego fa il ponte per l'8 Settembre, tanti utenti sorpresi davanti alla porta chiusa

La Fil spiega di aver preso la decisione per smaltire il monte ferie arretrato degli impiegati e per fare dei lavori elettrici. Ma visto il periodo caldo sul fronte del lavoro in tanti protestano: "Avevo urgenza e invece ho perso mezza mattina per niente"

Chiuso l'8 settembre per la festa del patrono, e chiuso anche il 7, che è lunedì e così ci esce bene il ponte. E' questo quello che hanno scoperto, stamani, le tante persone che si sono rivolte al Centro per l'Impiego di Prato, dovendo sbrigare pratiche o ricevere informazioni. Il tutto in un periodo come questo dove, in seguito all'emergenza Covid, la questione lavoro è sicuramente centrale per tantissime persone.

"Avevo bisogno di avere un'informazione su un progetto lavorativo - spiega una lettrice di Notizie di Prato -. Avevo provato a chiedere per telefono ma mi era stato detto che dovevo presentarmi di persona. Cosa che ho fatto stamani, salvo scoprire, insieme ad altre persone che erano fuori dalla sede, che oggi era chiuso visto che domani (domani, ribadisco) è la festa della città. In pratica ho perso mezza mattina per niente e non sono ancora riuscita a risolvere il mio problema".

Il Centro per l'impiego di Prato, da poco trasferito nella nuova sede di via Pistoiese a Viaccia, dipende dalla Regione ma dal punto di vista organizzativo è ancora sotto la Fil. Proprio dalla Fil spiegano che la decisione di fare il ponte per l'8 Settembre è dovuta sia alla necessità di far smaltire il monte ferie arretrato al personale sia all'esecuzione di alcuni lavori elettrici all'interno della sede. La notizia della chiusura si trova sul sito internet del Centro per l'impiego, anche se non nella pagina iniziale. Mentre clikkando su Google il centro viene indicato tegolarmente aperto.

La questione delle chiusure dell'8 Settembre a Prato è da tempo al centro delle discussioni. Sono infatti solo gli uffici pubblici a tenere chiuso, mentre la totalità delle attività private in tutti i settori restano regolarmente aperte. Ma adesso, con la chiusura anche per la vigilia, il Centro per l'Impiego rischia di rinfocolare le polemiche.