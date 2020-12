07.12.2020 h 13:03 commenti

Il Centro Pegaso all'ex Creaf è pronto ma la partenza sarà con il personale sanitario al minimo

Domani l'inaugurazione del primo edificio da parte del presidente della Regione Eugenio Giani. Assunti ad hoc quattro medici e dieci tra infermieri e oss da parte dell'Asl Toscana Centro

Domani mattina, 8 dicembre, il presidente della Regione, Eugenio Giani, inaugurerà il Centro Covid Pegaso allestito all'ex Creaf tra via Galcianese. Una struttura industriale trasformata in un mese in sanitaria per ospitare malati di Coronavirus così da liberare posti letto negli ospedali dell’area metropolitana. Domani si inaugura il primo dei due edifici di cui si compone la struttura, il cosiddetto Prato 1, che conterrà da un minimo di 170 a un massimo di 192 posti letto. Il secondo immobile, Prato 2, con affaccio su via Galcianese ma accessibile sempre da via Dossetti, conterrà tra i 100 e i 120 posti letto e sarà pronto all'inizio del nuovo anno.



Dalla dotazione organica iniziale piuttosto risicata destinata all'edificio che sarà inaugurato domani, si intuisce che almeno al momento i pazienti saranno pochi se non pochissimi. La Regione ha richiesto all'Asl Toscana Centro l'assunzione ad hoc di 4 medici di cui due anestesisti e rianimatori, 7 infermieri di cui quattro del 118, 3 operatori socio sanitari. A questi numeri dovrebbero aggiungersi quelli trovati dall'azienda ospedaliera Careggi a cui è stata fatta una richiesta analoga da parte della Regione. Il totale dei posti letto coperti è quindi di una ventina, pochi rispetto al dimensionamento complessivo della struttura. Va anche detto che in questo momento la curva epidemiologica è in discesa e sia gli ospedali che le strutture intermedie stanno respirando, quindi è probabile che al momento l'utilizzo del Creaf sia minimo.

Tra l'altro, è in dirittura d'arrivo anche Prato 3, ossia l'allargamento dell'ospedale Santo Stefano dentro il suo perimetro trasformando le cosiddette "due ali" in stanze di degenza Covid per un totale di circa 60 posti letto. Per l'inaugurazione di almeno uno dei due nuovi spazi si parla del 19 dicembre.

(e.b)