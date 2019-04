01.04.2019 h 13:33 commenti

Il Centro di Scienze Naturali cerca un operaio. Ecco come fare domanda

Un contratto part time a tempo indeterminato gestito dalla fondazione Parsec, c'è tempo fino al 5 aprile per inviare le domande. I colloqui si terranno il 10 e l'11 aprile nella sede della fondazione