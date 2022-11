02.11.2022 h 12:06 commenti

Il centro antiviolenza La Nara festeggia 25 anni, sono state 4.500 le donne aiutate

Solo nell'ultimo anno 403 le richieste di aiuto, in linea con il 2021. Continuano i laboratori nelle scuole e l'accoglienza nelle case. La presidente Francesca Ranaldi: "Ora bisogna mettere al centro anche i minori"

alessandra agrati

Il centro antiviolenza la Nara compie 25 anni, un traguardo importante che racconta, dell'aiuto a 4.500 donne e ai loro figli, della storia di un territorio e di una società dove la donna continua ad essere oggetto di violenze non solo fisiche ma anche psicologiche, nonostante qualche passo avanti sia stato fatto.“Quando abbiamo iniziato mancava un riferimento, in pochi capivano di quello che parlavamo– spiega Francesca Ranaldi responsabile del Centro – ora abbiamo costruito una rete, formata da Enti e forze dell'ordine che ha portato anche alla stesura di un protocollo. Il prossimo passo è quello di cambiare la prospettiva guardando anche ai figli e non solo alle madri. Fino ad oggi si è parlato di violenza assistita cioè al fatto che i bambini e le bambine vedono il padre fare violenza sulla madre. Ora invece, bisogna parlare di esposizione a un padre violento, cioè riconoscere che questi minori sono quotidianamente esposti alle violenze del padre e loro, come le madri, non sanno mai cosa potrebbe accadere e vivono in un costante stato di allarme”.Il centro antiviolenza nel 2022 ha seguito 403 donne molte della quali hanno figli, numeri in linea con il 2021 che si è chiuso con 407 donne che hanno chiesto aiuto accompagnate da 388 minori. L'anno con più accessi è stato il 2020 dove le richieste di aiuto hanno raggiunto quota 427. La Nara, nata all'interno della cooperativa Alice, gestisce anche tre case di cui una per lalto rischio vita e due di secondo livello dove vengono accolte donne con figli. “E' assurdo che siano le madri a dover scappare e lasciare tutto insieme ai bambini e non l'uomo ad essere allontanato – continua Ranaldi – C'è ancora molto da fare in questo senso: spesso in fase civile a questi uomini viene concesso di vedere i figli nonostante i loro comportamenti violenti del passato. Un ulteriore danno per i minori che constatiamo ogni giorno all'interno delle nostre case: i bambini e le bambine manifestano ansia e paura per gli incontri e spesso sono usati come strumenti contro le madri”. Se sono stati fatti passi avanti, ad esempio con il codice rosa, ora bisogna farne altri con un maggior coinvolgimento delle nuove generazioni partendo dalle scuole. “Servono finanziamenti per garantire a tutti i minori questi tipi di incontri – continua Ranaldi – sono loro spesso, che convincono le madri a chiedere aiuto, inoltre con i nostri laboratori possiamo iniziare a cambiare la mentalità e dobbiamo iniziare dai bambinie le bambine più piccoli”. Finanziamenti quindi per l'educazione ma anche incentivi per il mondo del lavoro. Attualmente ci sono borse lavoro che difficilmente sfociano in un lavoro a tempo indeterminato.A Prato al Centro La Nara lavorano quindici operatrici specializzate, tre sono avvocate che offrono consulenza gratuita alle donne, gli sportelli sul territorio sono cinque a cui si aggiunge la sede di Prato in via Verdi 13 telefono 057434472 aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.