Il cenciaiolo migrante che "salva" la tradizione pratese, la storia di Abubacarr

Ha 20 anni e viene dal Gambia. Da un paio di settimane è alla Pantofibre di Montemurlo "immerso" nella lana per imparare tutti i segreti del suo recupero. Una risposta anche alla disperata ricerca di operai tessili

Lui è Abubacarr, ha 20 anni e viene dal Gambia. Dal 12 luglio scorso sta imparando la difficile arte pratese della cernita, operazione alla base della filiera del riciclo della lana. Lo fa alla Pantofibre di Montemurlo, una delle aziende tessili del settore che ha aderito al progetto “Nei nostri panni. Cenciaioli si diventa”, per favorire l'inclusione lavorativa dei soggetti fragili e vittime di sfruttamento. Progetto che mette insieme aziende del distretto Comune di Prato e Fondazione Opera Santa Rita.Abubacarr ha lasciato il suo paese oltre tre anni fa e dopo quasi due anni trascorsi in Libia, circa un anno e mezzo fa è riuscito ad arrivare in Italia. Ora è inserito nella rete Sai per chi ha ottenuto la protezione internazionale ed è felicissimo di poter imparare questo mestiere. “Sono molto contento – dice – qui sono tutti gentili e mi aiutano. Mi piace questo lavoro e non sento la stanchezza. Sono giovane”.Un impegno che si conferma anche attraverso il desiderio di prendere entro pochi mesi la licenza di terza media. “Si, voglio andare avanti per migliorarmi. Spero di restare qui”.Davanti a lui c'è un percorso di sei mesi a cui potrebbe seguire un contratto a tempo determinato di un anno sempre con un accompagnamento. L'obiettivo finale è di essere assunti in pianta stabile. Non solo per il Abubacarr e gli altri ragazzi, ma anche per le aziende alle prese con figure specializzate ormai introvabili e con la mancanza di ricambio generazionale.I migranti quindi, si garantiscono un futuro e allo stesso tempo salvano la tradizione tessile pratese. “Per noi è una bella opportunità – spiegano Benedetta e Lorenzo Nenciarini, titolari della Pantofibre srl – perché sta diventando davvero complicato trovare persone che abbiano voglia di imparare questo mestiere. E' una pratica antica che richiede esperienza, capacità e anche pazienza. Diciamo che questa è un'opportunità più per noi che per lui. Questa è l'azienda fondata dai nostri genitori oltre 50 anni fa. Ci piacerebbe continuare a portarla avanti”.Per questo il progetto piace e fa “proseliti”. Lo scorso hanno, con la prima edizione, ha trasformato cinque immigrati in veri e propri cenciaioli, ora assunti a tempo indeterminato in altrettante aziende. Con il bis di quest'anno sono più che raddoppiati i beneficiari e il numero di aziende, tra cui le filature, che hanno chiesto di partecipare. “Dovevano essere 9 ragazzi e 9 aziende, sono diventati 12 e 12. – spiega Fabiana Carosella della Fondazione Santa Rita che segue passo passo i beneficiari – Il passaparola funziona e dimostra che le aziende hanno capito il senso del progetto. Funziona perchè c'è una struttura che fa da garanzia. Aziende e ragazzi hanno un interlocutore che li accompagna ed è fondamentale”.