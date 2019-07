05.07.2019 h 10:01 commenti

Il Castello dell'Imperatore diventa una pasticceria, arriva lo show cooking per i bambini

Appuntamento il 6 luglio alle 18.30 con il maestro pasticcere Massimo Peruzzi. Per partecipare occorre la prenotazione

Grandi occasioni per i piccoli che rimangono in città nel fine settimana. Sabato 6 luglio (ore 18.30) l’appuntamento è goloso e imperdibile con lo show cooking del maestro pasticcere Massimo Peruzzi. La cornice è quella suggestiva del Castello dell’Imperatore, l’attività è il laboratorio divertente tutto nel segno della dolcezza. I partecipanti potranno mettere letteralmente le mani in pasta e partecipare alla creazione di dolci tipici pratesi seguendo le indicazioni di Massimo Peruzzi. Per tutti i piccoli pasticceri il dolce è assicurato! e al termine visita guidata al Castello dell’Imperatore.

L’attività è promossa da Chora e CoopCulture e ha un costo complessivo di 5 euro, per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0574 38207 entro le 13 del giorno precedente l’attività.Posti limitati.



