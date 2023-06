21.06.2023 h 14:56 commenti

Il cartellone dell'estate carmignanese nel segno di arte, spettacoli e concerti

Da luglio ad agosto in tutto il territorio sono oltre sessanta gli appuntamenti in cartellone, previsto anche un tributo a Francesco Nuti con un recital dei Fratelli Cecchi. Gli eventi sono gratuiti

Torna la Carmignano Estate fra conferme e novità, con un programma per tutti gusti: concerti, cinema all'aperto e spettacoli. Da luglio ad agosto in tutto il territorio sono oltre sessanta gli appuntamenti in cartellone che prevede anche la prima nazionale di Sussurri di Stelle, suoni, voci e sensazioni wireless nel giardino dello Spazio d’arte Moretti (6 luglio) e un tributo a Francesco Nuti con un recital dei Fratelli Cecchi.

Il 12 luglio invece sarà di scena il comico di Zelig Paolo Migoni, e per gli appassionati di opera un tributo alla Callas nel centenario della nascita e per gli amanti della discoteca Silent Disco, con le cuffie alla Pista Rossa di Seano (18 luglio). Non mancherà l’Arte con le esposizioni dei grandi artisti

contemporanei Paolo Masi, Gustavo Mestre e Ignazio Fresu, dalla collezione di Carlo Palli. L’enogastronomia al centro, invece, in Tramonti di Vini, sapori del Montalbano in piazza a suon di jazz e mercatini, e nell’immancabile Calici di Stelle, l’appuntamento in Rocca organizzato dalla Pro-Loco. Cinque date sono riservate, infine, alle notti dell’archeologia, nel museo di Artimino e a Pietramarina, dove torna la cena al sacco durante il tramonto e il concerto fra i lecci secolari. Appuntamenti infine con teatro e poesia per grandi e piccini come Pirati, in piazza a Comeana il 26 luglio.Rinnovata anche la collaborazione con il musicista Filippo Grassi e il suo stage di Sassofono, che proporrà concerti in angoli suggestivi del territorio per una settimana.

Tutta la programmazione estiva sarà a ingresso gratuito, a parte il concertone del Festival delle Colline, l’opera Le Nozze di Figaro del 5 luglio ad Artimino e alcune attività didattiche del museo archeologico.

“Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle –

spiega l’assessore alla Cultura, Cristina Monni, usando una citazione di Umberto Eco -.

Vorrei partire da questo concetto per raccontare il panorama culturale che offriremo

quest’estate, ricca di stimoli ed emozioni, che incuriosisca e faccia avvicinare la gente alla

conoscenza”.