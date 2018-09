12.09.2018 h 13:27 commenti

Il Carroccio sbarca in Comune a Montemurlo: Traettino lascia Forza Italia e passa alla Lega

Il consigliere comunale di opposizione ha deciso di aderire al partito di Salvini. Intanto il 17 settembre il senatore Manuel Vescovi guiderà una delegazione leghista in visita alla Dogaia dopo i fatti di cronaca degli ultimi giorni

Il consigliere comunale di Montemurlo, Lorenzo Traettino, eletto nelle liste di Forza Italia ha ufficializzato, in questi giorni, il passaggio alla Lega di Salvini. “Da oggi – afferma la segretaria provinciale Patrizia Ovattoni – avremo nel Comune di Montemurlo un consigliere comunale che porterà avanti la linea politica del nostro movimento sul territorio in previsione delle prossime amministrative che si terranno in diversi comuni della provincia”.

“La mia decisione di passare nella Lega nasce dalla grande sensibilità dimostrata dal leader, Matteo Salvini, verso le Forze dell’Ordine e le tematiche relative alla sicurezza” dichiara il nuovo leghista Traettino il quale, nella sua vita professionale, è ispettore capo di polizia penitenziaria.

“Nell'occasione – afferma la segretaria della Lega – informiamo che, a seguito dell’episodio di inaudita violenza perpetrato da un detenuto extracomunitario, presso il carcere pratese de La Dogaia, ai danni di 4 poliziotti penitenziari, mi sono attivata tempestivamente con il senatore Manuel Vescovi per effettuare una visita all’interno della Casa Circondariale che si terrà lunedì 17 settembre”.

Saranno presenti alla vista, la segretaria provinciale Patrizia Ovattoni e il senatore Manuel Vescovi con una delegazione del dipartimento sicurezza locale del partito.



