11.10.2022 h 15:29 commenti

Il caro bollette si abbatte sui bilanci comunali: ecco i piani per il risparmio energetico

Solo a Prato, e per i mesi estivi con le scuole chiuse, i costi sono cresciuti di 5 milioni di euro. Tra i provvedimenti allo studio, riduzione dell'illuminazione nelle zone dove è meno necessaria ma anche investimenti sulle energie alternative

Il caro bollette picchia duro anche sui conti delle amministrazioni comunali. Proprio ieri il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato un serie di interventi di rimodulazione dell'illuminazione pubblica e di incontri per sensibilizzare commercianti e cittadini. Anci nazionale, invece, ha chiesto al nuovo governo uno stanziamento di un miliardo di euro destinato proprio ai Comuni per ovviare ai buchi nei bilanci provocati dai costi energetici. Costi che già si fanno sentire, come ha ribadito il sindaco di Prato Matteo Biffoni: "A Prato con le ultime bollette - dice - abbiamo avuto un incremento di circa 5 milioni. Ed era estate, con le scuole chiuse e l'illuminazione pubblica ridotta per le tante ore di luce. Non so cosa dovremo aspettarci per i prossimi mesi. Da parte nostra cercheremo di fare il possibile per ridurre i consumi, ma non si può certo pensare di non riscaldare le scuole o di chiudere le piscine".

Ecco quindi l'appello al governo: "Ci mettiamo in fila - dice ancora Biffoni, stavolta parlando come presidente di Anci Toscana -. prima vengono le famiglie e le imprese, ma poi si dovrà pensare anche ai Comuni, ben sapendo che questi sono soldi dei cittadini e che potrebbero essere impiegati per tanti altri scopi, a partire dall'aiutare le stesse famiglie in difficoltà".

Intanto, però, anche nei Comuni della provincia i sindaci corrono ai ripari e studiano come ridurre i costi energetici.

alessandra agrati

Giovanni Morganti sta mettendo a punto un piano di risparmio che prevede una riduzione dell'illuminazione pubblica nelle strade secondarie tra la mezzanotte e le cinque del mattino, ma anche una soluzione alternativa alle luminarie tradizionali. “Spegnere le luci sulla 325 non è possibile per questioni di sicurezza stradale- spiega - così insieme al gestore stiamo cercando altre strade. Per Natale abbiamo chiesto alla Pro Loco di Montepiano e al centro commerciale di Vernio di addobbare le strade con luminarie non energivore”. Sul lungo periodo, invece, si pensa a un potenziamento dei pannelli fotovoltaici, su palazzo comunale non si possono installare perchè è un bene vincolato dalla sopraintendenza, sui blocchi dei cimiteri, si comincia con quello di Mercatale. Secondo i conti dell'ufficio ragioneria le bollette energetiche raddoppieranno da 120mila a 240mila euro, mentre è previsto un aumento del 40% per i costi del metano. “La scuola media è in ristrutturazione, quindi non agibile- continua Morganti- e le scuole dove sono stati smistati i ragazzi sono riscaldate con pompe di calore. Un risparmio lo avremmo avuto comunque”Guglielmo Bongiorno ha già spento l'illuminazione della Rocca Cerbaia, simbolo del Comune e anche il palazzo comunale resta al buio. “Prevediamo forti aumenti, da 60mila euro a 150mila per le bollette energetiche soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione delle strade che non possiamo spegnere. Abbiamo però previsto una diminuzione di gradi per quanto riguarda il riscaldamento degli uffici comunali. Quando le stanze non vengono utilizzate, inoltre, si chiudono i termosifoni. Mentre per le luci abbiamo chiesto ai dipendenti di spegnerle ogni volta che escono da una stanza, adottando il principio che tutti abbiamo nelle nostre case”.la pista ciclabile resterà al buio a partire dalle 22,30, che diventeranno 21,30 con il cambio dell'ora, nella zona industriale i lampioni saranno accesi in modo alternato e per le luminarie natalizie si sta cercando una soluzione ecologica. “Nel mese di agosto l'illuminazione della pista ciclabile è costata 4.800 euro, altrettanto a luglio – spiega il sindaco Primo Bosi – nei mesi invernali con meno luce le spese sarebbero insostenibili, così abbiamo optato per lo spegnimento, anche perchè è praticamente deserta in quelle ore. Per quanto riguarda le luminarie è un messaggio che lanciamo visto che i costi sono molto contenuti”. Per quanto riguarda il riscaldamento sarà spento un'ora prima della chiusura degli uffici comunali., invece, ha deciso di non accendere le luminarie per il prossimo Natale, di spegnere i lampioni nei parchi più grandi, ma soprattutto di chiedere al prefetto di istituire un tavolo con gli altri comuni per adottare una strategia uguale per tutti partendo da un piano straordinario di risparmio energetico. “Siamo preoccupati che aumenti il disequilibrio del bilancio, la situazione è allarmante. In questa fase di austerità – spiega il sindaco Edoardo Prestanti – il bando per la gestione della piscina di Comeana è andato deserto, anche a causa dei gravosi costi di gestione energetica. Faremo uno sforzo per pubblicare un nuovo bando più favorevole per garantire comunque il servizio”. Il prossimo passo sarà quello di creare una comunità energetica.. Nel comune mediceo il sindaco Francesco Puggelli lavora soprattutto sul medio periodo investendo in fonti energetiche alternative. “Abbiamo già sostituito tutta l'illuminazione stradale con i led, ulteriori margini di risparmio non ci sono e non possiamo tenere al buio le strade. Spegneremo i riscaldamenti nelle scuole e negli uffici a partire dal primo pomeriggio, ma servono subito fondi statali a sostegno delle bollette”. A Poggio a Caiano durante l'estate l'aria condizionata è rimasta spenta in tutti gli uffici comunali.Infine l'amministrazione dipunta su una politica di contenimento piuttosto che di taglio delle spese energetiche e così in accordo con il gestore degli impianti di illuminazione delle strade e del riscaldamento negli edifici comunali è stato deciso di adottare una programmazione del consumo in tempo reale. “In pratica – spiega il sindaco Simone Calamai - nelle giornate in cui le temperature sono più calde automaticamente all' interno caleranno, sarà un aggiustamento istantaneo in modo da evitare che si spalanchino le finestre. Per quanto riguarda i lampioni , molti ormai sono a led, è prevista anche una diminuzione dell' intensità in alcune ore notturne. Non pensiamo alle spegnimento per motivi di sicurezza”. Montemurlo è tra i primi Comuni ad avere attivato una comunità energetica in cui confluiscono soggetti pubblici, industriali e privati. "Stiamo aspettando i decreti attuativi per rendere operativa la comunità – conclude Calamai dovremmo riuscirci per la fine dell'anno”.