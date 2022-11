22.11.2022 h 16:57 commenti

Il caro-bollette mette in ginocchio le famiglie: il Comune di Montemurlo stanzia aiuti per 90mila euro

Entro la fine dell'anno sarà pubblicato l'avviso che consentirà ai nuclei familiari con redditi bassi di accedere al sostegno economico. Il fondo destinato alle bollette di luce e gas. Il sindaco Calamai: "E' un dovere tutelare la dignità delle persone in difficoltà, non si può costringerle a scegliere se fare la spesa o accendere il riscaldamento"

Il sindaco Simone Calamai

Novantamila euro per aiutare le famiglie alle prese con il caro-bollette. Entro la fine del 2022 il Comune di Montemurlo pubblicherà un avviso per le famiglie indigenti che non ce la fanno a pagare luce e gas. Il sindaco, Simone Calamai, ha deciso di stanziare 90mila euro come misura concreta per fronteggiare gli effetti della crisi economica che si riversano soprattutto sulle fasce deboli: anziani, famiglie con un reddito molto basso, persone malate, disabili.

«È un dovere tutelare la dignità della vita delle persone e non costringerle a scegliere se mangiare o riscaldarsi – il commento del sindaco – ogni giorno incontro cittadini che mi rappresentano le difficoltà che hanno a far quadrare i conti familiari, a fare la spesa, con prezzi che sono più che raddoppiati rispetto allo scorso anno. Situazioni che si acuiscono quando c'è la perdita del lavoro, quando ci sono separazioni o gravi problemi di salute. Pagare un affitto e far fronte alle utenze oggi diventa sempre più gravoso e come sindaco sento il dovere di essere vicino ai miei concittadini e di garantire la coesione sociale».

Anche durante la pandemia il sindaco non era rimasto con le mani in mano ed aveva cercato nel bilancio dell'ente le possibilità per aiutare chi aveva subito le conseguenze dell'emergenza sanitaria, elargendo contributi alle aziende e ai negozi costretti a rimanere chiusi, sostegni ai dipendenti che avevano perso settimane di lavoro o erano stati licenziati, bonus spesa per aiutare le famiglie in difficoltà.

Adesso i 90mila euro per pagare le bollette sono l'atto concreto dell'amministrazione comunale per non far rimanere indietro nessuno: «Condivido quanto sostiene il vescovo Giovanni Nerbini che chiede che nessuno resti insensibile o semplice spettatore – ancora il sindaco Calamai – ognuno può fare qualcosa, ognuno faccia la sua parte: dopo la pandemia, la guerra e l'instabilità internazionale stanno facendo lievitare i costi energetici e quindi dobbiamo fare fronte comune per aiutare chi è in difficoltà». Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando con i requisiti per l'erogazione dei contributi.











Edizioni locali collegate: Montemurlo

