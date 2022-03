08.03.2022 h 13:48 commenti

Il caro bollette mette a rischio il distretto tessile. L'allarme di Confindustria

I tre quarti delle aziende del comparto sono considerate energivore. Fabia Romagnoli: "La situazione è molto seria". Gli agenti di commercio di Confesercenti, invece, chiedono di ridurre le accise sui carburanti

La bolletta energetica sempre più alta rischia di minare alle fondamenta il distretto pratese. E, alla luce di quanto sta avvenendo in Ucraina, le preoccupazioni per la tenuta del comparto tndustriale pratese sono davvero forti. E' l'allarme lanciato dalla la vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Fabia Romagnoli. "Per il tessile pratese la situazione è molto seria - dice Romagnoli - dato che il settore ha una connotazione fortemente energivora e, nelle fasi di tintoria e rifinizione, anche gasivora. Basti pensare che sono considerate energivore il 76% delle imprese tessili. Gli incrementi di costi che si abbattono sulle imprese vanno spesso a gravare su equilibri di bilancio già di per sé non facili, caratterizzati da criticità sul fronte dei margini". Romagnoli, a nome degli industriali pratesi, chiede quindi provvedimenti sia immediati che a più lungo termine, ricordando che "l'appello nel Sistema moda per una presa in carico del problema da parte di tutta la filiera è, se possibile, ancora più stringente alla luce di questi ulteriori aumenti".

Nel territorio Lucca-Pistoia-Prato sono definite "energivore" 2.343 unità locali con 22.314 addetti, che rappresentano il 23% del totale delle persone impiegate nel manifatturiero. In questa area c'è il 52% degli addetti del manifatturiero toscano riconducibili ad aziende energivore. Nell'area Toscana Nord hanno una forte concentrazione i due settori maggiormente energivori, il tessile e il cartario cui si aggiungono anche in misura significativa la gomma-plastica, il lapideo e la metallurgia.

E preoccupazione per il caro carburanti arriva anche dagli agenti di commercio pratesi. A denunciarlo è Confesercenti. “Accanto alla tragedia umanitaria, che è certamente la priorità per qualsiasi intervento, siamo preoccupati anche per le ripercussioni che il conflitto in Ucraina avrà e sta già avendo sull’economia – afferma Pino Grieco, presidente provinciale Fiarc Prato, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confesercenti – oltre agli aumenti previsti sulle bollette di luce e gas, infatti, è divenuto già proibitivo il costo del carburante da autotrazione, che soltanto negli ultimi mesi, è aumentato del 30%. Il problema riguarda tutti, ma certamente diventa serio per chi, come un agente di commercio, con i rincari di benzina e diesel deve fare i conti tutti i giorni per poter lavorare”.

Macinare chilometri ogni giorno per raggiungere i clienti significa lavorare con margini ridotti. “Il nostro appello – prosegue Grieco – è che si intervenga immediatamente, togliendo le accise sui carburanti per autotrazione, senza aspettare che l’argomento diventi, come è accaduto sempre e regolarmente in passato, oggetto di campagna elettorale. Non chiediamo sostegni o ristori, ma piuttosto che gli operatori siano messi in condizione di lavorare”.