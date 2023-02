16.02.2023 h 17:11 commenti

Il caro bolletta nel 2022 è costato 250milioni in più al distretto, pari al 3,5% del Pil

I dati presentati da Confartigianato e Cna in Commissione 2 evidenziano anche che il consumo del gas delle imprese è stato ridotto del 20% e che i costi maggiori sono stati assorbiti dalle aziende artigiane a monte della filiera

Il 2022 è stato un anno positivo per il distretto pratese, lo dicono i numerosi studi realizzati, ma i costi energetici ,rispetto all'anno precedente, sono aumentati di 250 mila euro mangiando 3,5 punti percentuali al Pil. E per il 2023 le stime delle assunzioni nel primo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022, ipotizzano un calo del 7,5%.

Due tendenze che preoccupano soprattutto Cna e Confartigianato che, in Commissione 2, hanno anche evidenziato come la ricchezza prodotta nel distretto non sia stata distribuita in modo uniforme: le piccole aziende a monte della filiera sono state maggiormente penalizzate.

"Purtroppo - ha spiegato Nardi - ci sono alcune lavorazioni, come ad esempio la mia che è una produzione di maglieria conto terzi , che hanno assorbito tutti i costi. Infatti a noi non è stato riconosciuto dai nostri committenti il ticket energetico . Sicuramente ho aumentato il volume di affari, ma la redditività è sempre più sottile, nonostante abbia cercato di creare una sorta di associazione temporanea di imprese per evadere alcuni ordini".A Prato l'inflazione energetica è stata tra le più basse visto che le imprese sono riuscite a rinegoziare buoni contratti che però non sono serviti a mantenere margini di redditività accettabili visto che i consumi del gas sono diminuiti del 20%.L' analisi fatta parla anche di pochi momenti di euforia in cui si sono concentrati gli ordini, generalmente a seguito di eventi negativi: la pandemia in Cina e il caro costi energetici che hanno riportato alcune produzioni nel distretto, ma terminata l'emergenza il trend positivi si è arrestato. "Purtroppo - prosegue Nardi - non siamo strutturati per assorbire queste oscillazioni che comunque hanno una doppia valenza : se da una parte portano più ordini dall' altra resta il problema di ammortizzare i costi e gestire la carenza di materie prime". Dopo il terremoto in Turchia si potrebbe verificare una situazione speculare alle precedenti, per ora però l'effetto è una scarsità del cotone . Archiviato il 2022 si pensa al 2023 dove, e questa volta sono anche i dati a dirlo, si registra una flessione di produzione come coda dell'ultimo quadrimestre dell'anno scorso "Deve far riflettere - continua il vice presidente - che siamo a metà febbraio e non abbiamo ancora ricevuto feedback dai campionari di Pitti, questo vuol dire che c'è ancora incertezza".