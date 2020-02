15.02.2020 h 10:53 commenti

Il Carnevale si rimette la maschera: domani da Paperino a Vaiano le sfilate della seconda domenica

Tante le manifestazioni in provincia con i carri allegorici che torneranno ad uscire per il divertimento di grandi e piccoli. Un po' ovunque l'invito a limitare l'uso della bombolette spray e privilegiare coriandoli e stelle filanti di carta

Seconda domenica di Carnevale e seconda uscita per i carri delle principali manifestazioni della città e della provincia.

PAPERINO - Domani, 16 febbraio, si rinnova l'appuntamento con il carnevale più famoso di Prato: quello di Paperino, giunto all'edizione numero 43, che domenica scorsa ha svelato i temi dei nuovi carri. Si tratta di quattro carri centrali, realizzati dia volontari del laboratorio, e altrettanti minori con 200 maschere, anche queste con vestiti cuciti interamente dalle volontarie del circolo Arci. I temi dei carri sono ispirati al mondo del cinema, del cartoon e delle serie tv. Insieme alle street band ai trampolieri ai gruppi circensi e alla musica sparata in tutto il paese dai dj e vocalist, creeranno la inconfondibile atmosfera del Carnevale di Paperino. Appuntamento alle 15 per l'animazione, con la sfilata dei carri che attraverserà poi il paese fino al Circolo, dove sarà presente lo stand gastronomico. Gli organizzatori rivolgono l'invito a privilegiare coriandoli e stelle filanti di carta invece delle bombolette spray, che già da anni non si trovano più sui banchini gestiti direttamente dal circolo. Un'ordinanza del questore ne vieta infatti l'uso.

VAIANO - L’appuntamento con la sfilata dei carri, nel comune valbisentino, è per le 14.30 di domani, da viale Fratelli Rosselli, poi il corteo percorrerà via Mazzini e si immetterà in via Braga per concludersi nella piazza del Comune. Un carro speciale, di altezza minima per garantire la sicurezza, sarà destinato ad accogliere i bambini. L’Associazione Carnevale mette in campo un servizio di sicurezza efficace. La polizia municipale darà il suo contributo perché tutto funzioni al meglio. La festa è bella se c’è rispetto per tutti. Per questo il sindaco Bosi sottolinea che è assolutamente vietato, utilizzando bombolette, versare o spruzzare sulle persone, liquidi di ogni genere, vernici e sostanze coloranti.

MONTEMURLO - Secondo appuntamento anche della 42esima edizione del Carnevale montemurlese, partita la scorsa domenica sotto i migliori auspici da Bagnolo con strade piene di coriandoli e mascherine. Domani dalle ore 15 la festa continua a Oste, dove l'ospite d'onore sarà il Gruppo storico con i figuranti del corteggio. La partenza è fissata da piazza Amendola per poi proseguire in via Curiel, via Scarpettini, via Oste, via Puccini con ed arrivo di nuovo in piazza. Il percorso sarà ripetuto due volte. Ospiti d'eccezione di questo secondo appuntamento saranno i ragazzi del progetto “Ciao mamma, io esco”, promosso dal Comune e dall'associazione Aurora per aiutare le persone con disabilità ad ottenere sempre maggiore autonomia dal proprio nucleo familiare, favorendo la loro integrazione nelle realtà presenti sul territorio e offrendo occasioni di svago e divertimento.

CARMIGNANO - Tempo di carnevale anche a Carmignano. Come ogni anno sono numerose le iniziative in programma sul territorio, tra sfilate, giochi, musica e laboratori a tema. Tante proposte all’insegna del divertimento e dell’allegria, ma anche della promozione culturale e dell’inclusione, frutto della vitalità dell’associazionismo locale e sostenute con forza dall’amministrazione comunale.

Seano ripropone le sue due sfilate dei carri allegorici, con le battaglie di coriandoli e i famosi dolci della tradizione carnevalesca. La prima sfilata è in programma per domani con partenza alle 14.30 da via Lame, per poi proseguire in via Baccheretana fino alla Pista Rossa, ritorno in via Baccheretana, piazza IV Novembre e arrivo nel parcheggio di via Matteotti (fontanello). Il secondo appuntamento è per la domenica successiva, il 23 febbraio.

A Comeana si fa festa in piazza a suon di musica e a ritmo di ballo. Tema del Carnevale 2020 è “Pinocchio”. L’appuntamento è per domenica 16 febbraio dalle 14.30 in piazza Cesare Battisti con laboratori e animazioni per bambini e sfilata per le vie del paese.