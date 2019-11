05.11.2019 h 15:58 commenti

Il capitan Eco entra nelle scuole pratesi e chiede aiuto agli studenti ricicloni

E' la nuova campagna educativa promossa da Alia e dall'amministrazione comunale per insegnare ai ragazzi il rispetto dell'ambiente. La sfida è riempire il pesce riciclone

Dalla prossima settimana Capitan Eco, paladino dell'ambiente, farà irruzione in cinque scuole primarie del comune di Prato a caccia di una ciurma di volenterosi alunni per riempire il pesce riciclone di rifiuti differenziati. Riceveranno in premio una panchina realizzata con la plastica da loro raccolta.

E' la nuova iniziativa educativa che Alia e l'amministrazione comunale hanno messo in campo, in collaborazione con il consorzio Corepla e con il consorzio di bonifica Medio Valdarno, per sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente e sull'importanza di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti. «Educare i giovani studenti alla sostenibilità significa attivare processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili di vita – ha commentato il vicepresidente di Alia Servizi Ambientali Sps, Sandro Lascialfari -. Le scuole, fondamentali nell’educazione delle nuove generazioni, hanno un ruolo primario anche sui temi della sostenibilità; per questo presentiamo un progetto di educazione integrato, che coinvolge in maniera attiva il mondo della scuola nella corretta raccolta e gestione dei rifiuti. Il valore del progetto supera l’animazione in classe, proprio grazie al coinvolgimento dei ragazzi in prima persona nel raccogliere separatamente i rifiuti ed all’opuscolo con la storia che Capitan Eco, al termine della sua narrazione, consegnerà ad ogni alunno: uno strumento didattico che affronta in 16 pagine, con tono ludico, tematiche importanti».

1500 i ragazzi coinvolti in questo gioco-lezione tra le scuole Don Milani, Cironi, Comprensivo Nord, Convenevole e Gandhi. Ogni istituto, di lunedì, riceverà la visita a sorpresa del capitan Eco accompagnato dal pesce riciclone, realizzato dall'artista Massimiliano Galligani in occasione della riapertura del Tondo del Mercatale, che resterà a scuola per tutta la settimana. I ragazzi, con l'aiuto delle insegnanti e del personale ata, lo riempiranno di rifiuti differenziati. Il contenuto sarà poi pesato e la plastica andrà al consorzio Corepla per la realizzazione della panchina. Le premiazioni sono previste a gennaio. «Avevamo già preannunciato dopo la riapertura di piazza Mercatale l'avvio di questo progetto di educazione ambientale, in collaborazione con Alia - ha affermato l'assessore alla Città Curata, Cristina Sanzò -. Utilizzando una metodologia ludica vogliamo portare ai bambini delle scuole un messaggio importante, legato al corretto smaltimento di rifiuti. Un gioco di squadra attorno a un progetto che abbraccia i bambini e le loro famiglie».

Per Ilaria Santi, assessore alla pubblica istruzione "Il progetto coinvolge 1500 alunni di 5 istituti comprensivi di Prato. Vorremo ricreare lo stesso risultato che portò la campagna di Lupo Alberto diversi anni fa ma con due nuovi personaggi, Capitan Eco e il Pesce Riciclone, in modo da poter avvicinare i ragazzi all'importanza della raccolta e del riciclo dei rifiuti. Quindi con questo progetto vogliamo dare ai ragazzi delle scuole un'educazione sul riciclare sperando che si facciano portavoce degli insegnamenti ricevuti anche nelle loro case".