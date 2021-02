11.02.2021 h 11:25 commenti

Il canile dirà addio al Calice e nascerà una cittadella degli animali grazie all'eredità di una pratese

Nida Mazzanti, scomparsa a 99 anni, ha lasciato tutti i suoi averi a "Il rifugio" e alla rsa Santa Caterina de' Ricci. Tre le aree dove potrebbe essere realizzata la nuova struttura che avrà anche clinica veterinaria e tutti i servizi legati agli animali

Non un semplice canile ma una cittadella che concentri tutti i servizi necessari all'assistenza e alla cura dei cani. Un'idea capovolta, se così si può dire: questa volta, infatti, non si parte dal progetto ma dai soldi. Un bel po' di soldi: la metà della ricca eredità di una donna, Nida Mazzanti, che nel suo testamento ha lasciato scritto che i suoi averi – quote immobiliari e investimenti in azioni – se li dovranno spartire il canile comunale 'Il rifugio' e la rsa Santa Caterina de' Ricci.La donna è deceduta lo scorso 4 novembre; aveva 99 anni, era vedova e la sua unica figlia è morta qualche anno fa. Nelle settimane scorse una telefonata a sorpresa ha annunciato l'ingente lascito che ha aperto immediatamente la prospettiva di realizzare un nuovo canile abbandonando finalmente l'attuale sede al Calice, troppo prossima al corso d'acqua e sempre a rischio allagamento, come accadde nel 2009. Sono tre i terreni, tutti pubblici, già individuati per il trasferimento della struttura: l'area di San Giorgio a Colonica, accanto al campo nomadi, l'area accanto al cimitero di Paperino trasformata in una discarica abusiva e attualmente oggetto di bonifica, e un appezzamento nella zona di Capezzana, lungo la Declassata.In attesa che il notaio quantifichi esattamente l'ammontare – si parla di circa 700mila euro – il Comune si è già messo in moto con 'l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario', tecnicismo per dire che, una volta fatti i conti e verificato con esattezza il quadro composto da fabbricati, terreni e patrimonio finanziario, si procederà all'incameramento. Incameramento che sarà finalizzato alla costruzione del nuovo canile. Un progetto tutto da scrivere ma si sa, quando ci sono i soldi, tutto diventa più facile. Augusto Bassolino, responsabile dell'Ufficio diritti animali, è già al lavoro: “Massimizzare e ottimizzare questa fortuna – dice – passa dal consegnare alla città un canile moderno, una struttura all'avanguardia che metta insieme lo spazio per i cani, una clinica veterinaria, tutti i servizi Asl per gli animali e per i proprietari. Una soluzione a cui da molti anni pensavamo e che ora, grazie alla generosità della signora Mazzanti, possiamo finalmente realizzare”. L'amministrazione comunale, una volta scelta l'area tra quelle in ballottaggio, dovrà attivare i suoi uffici al fine della variante urbanistica. Nel frattempo sarà disegnato il progetto, sarà fatto lo studio di fattibilità e ogni altro passaggio necessario alla costruzione, in tempi rapidi, della nuova sede.“Sono contento – dice Bassolino – è ancora vivido il ricordo di quanto accadde nel 2009 quando il Calice straripò allagando completamente il canile. Non fu possibile salvare tutti i cani, una pagina davvero brutta. Il torrente sta più in alto rispetto alla struttura e qualsiasi intervento già fatto o da fare, non mette al riparo dal rischio oggettivo che quella situazione possa verificarsi di nuovo”.