19.03.2019 h 20:34 commenti

Il candidato di Forza Nuova a La Zanzara: "Al Gay Pride scimpanzè che si baciano. Mussolini? Il più grande statista"

Massimo Nigro preso di mira dalla popolare trasmissione di Radio 24. Come era avvenuto con Patrizia Ovattoni, pungolato dai conduttori si lascia andare ad affermazioni molto forti. Più Europa: "Ha mostrato il suo vero volto"

"Non sopporto il Gay Pride con tutti quegli scimpanzè che si baciano in pubblico"; "Mussolini? Il più grande statista che l'Italia abbia mai avuto, solo Almirante gli si avvicina". Sono alcuni dei passaggi dell'intervista che oggi, 19 marzo, è andata in onda durante la puntata de La Zanzara su Radio 24. A parlare Massimo Nigro, candidato sindaco di Forza Nuova a Prato, in questi giorni al centro dell'attenzione per la manifestazione annunciata per sabato prossimo 23 marzo, con la presenza di Roberto Fiore, segretario nazionale del movimento di estrema destra.

Nigro, raggiunto al telefono dai conduttori del popolare programma, non si è tirato indietro e ha risposto alle domande. Come già accadde qualche mese fa per l'allora segretaria della Lega pratese Patrizia Ovattoni, anche Nigro ha finito per abboccare all'amo teso dai conduttori, non lesinando affermazioni molto forti e che sicuramente scateneranno la polemica, con attacchi agli omosessuali ("se vogliono baciarsi lo facciano a casa loro") o espliciti elogi al fascismo e a Mussolini ("è nel cuore degli italiani"). Solo a fatica, incalzato dalle domande, definisce Hitler un "criminale", senza nascondere però che la vista di una svastica lo lascia indifferente ("è roba del passato, a me non fa né caldo né freddo"). Invece sulle scritte lasciate davanti alle sedi di Pd ed Anpi Nigro è perentorio: "Non siamo stati noi". Ma poi aggiunge: "L'Anpi non ha ragjone di esistere, ormai i partigiani sono tutti morti".

Tra le prime reazioni all'intervista, quella di Jonathan Targetti, coordinatore di Più Europa Prato: "Le parole di Nigro sono incommentabili e Forza Nuova ha mostrato finalmente il suo vero volto - dice -. Per fortuna la nostra città ha risposto in maniera ferma e tempestiva. Tutti, ad eccezione degli esponenti del centrodestra pratese. Cosa aspettano a prendere le distanze da questo scempio? Mi auguro infine che, davanti a queste parole, prefetto e questore vietino la manifestazione neofascista del 23 marzo".