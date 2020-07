09.07.2020 h 12:44 commenti

Il campo di gara da pesca torna agli antichi splendori, tagliata l'erba e ripulito l'argine

In via Firenze un intervento del Consorzio di bonifica, della Regione e dell'amministrazione comunale ha riconsegnato ai pescatori uno spazio che da tre anni era diventato una discarica e un ritrovo di tossici e prostitute

E’ durata 3 anni, passando anche per le pagine di Notizie di Prato (leggi), la battaglia della sezione pratese della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque (Fipsas) e di Arcipesca per chiedere all’amministrazione comunale di pulire e regolamentare gli accessi del campo di pesca in via Firenze, diventato luogo di degrado spesso utilizzato da tossici e da prostitute.

Finalmente oggi, 9 luglio, lo spazio è stato ripulito, l’erba tagliata e le piante secche levate e da domenica 19 riprenderà anche l’attività agonistica. Un intervento, per un costo complessivo di quasi 50mila euro, che ha coinvolto il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, l’assessorato regionale per la Difesa del suolo, il Genio civile Valdarno centrale e l’amministrazione comunale.

Il Consorzio ha provveduto ad un intervento di diradamento selettivo delle piante e si occuperà della manutenzione del verde, Alia a ha rimosso notevoli quantità di rifiuti di ogni tipo e il Comune ha realizzato accessi controllati con cancelli le cui chiavi sono in distribuzione sia agli sportivi che agli amatori in tutti i punti vendita di caccia e pesca della città o contattando le associazioni di pescatori. Mentre i pescatori hanno risistemato le staccionate e riparato la rete che si trova lungo la ciclabile di via Firenze, regolamenta anche la rampa d’eccesso che permetterà di scendere lungo le sponde del fiume anche ai pescatori in carrozzina.

“Abbiamo provveduto ad un taglio selettivo delle piante – ha spiegato Dario Frati del Consorzio - che tenesse conto anche dell’attività che qui viene fatta. E’ anche stata tagliata l’erba, ora continueremo con i lavori di manutenzione ordinaria”.

In Regione è stato depositato il progetto per raddoppiare lo spazio del campo di gara, che attualmente è di 200metri, verso il ponte alla Vittoria

“Si tratta di un ulteriore tassello degli interventi che riguardano il Bisenzio – spiega Marco Masi, dirigente Genio civile Valdarno centrale - da quelli a monte di rifunzionalizzazione a quelli a valle con la sistemazione della Briglia e l’ingresso a scala per i pesci. In via Firenze come per la spiaggia, invece, abbiamo agito anche in un’ottica di socializzazione e fruibilità”.

L’accesso quindi sarà regolamentato, l’amministrazione comunale ha provveduto a installare un cancello all’ingresso del campo di gara, chiunque ha la licenza di pesca può fare richiesta di una copia della chiave.

“Da area degradata che era – spiega l’assessore Cristina Sanzò – tutti insieme siamo riusciti a restituire questo spazio con scorci di natura davvero bellissimi ai pescatori ma anche ai ragazzi e a tutta la cittadinanza che si vorremo sempre di più far riavvicinare al nostro fiume”.

La maggior soddisfazione è però quella dei pescatori che ora potranno pescare in sicurezza e anche ripartire con i campi scuole estivi, recentemente sospesi proprio per il degrado in cui si trovava il campo“Siamo riusciti a riportare questo campo gara agli antichi splendori – spiega Moreno Borgianni, Fipsas Prato - e ora come associazioni di pescatori contiamo di ampliare ancora gli spazi gara disponibili per poter ospitare competizioni sempre più importanti, che porteranno anche beneficio a tutto il territorio”. In media ad una competizione partecipano 70 persone, mentre gli iscritti alle varie federazioni sommati ai pescatori amatoriali raggiungono quota 800.