Il campo comunale di Tobbiana intitolato a Carmine Arena

Scomparso prematuramente nel 2002, è stato uno storico dirigente sportivo pratese e selezionatore Uisp campione d'Italia 1997/1998. Il sindaco Matteo Biffoni ha scoperto la targa alla presenza della famiglia, dell'assessore allo Sport Luca Vannucci e di molti ex compagni di squadra

Il campo comunale di calcio di Tobbiana da ieri, 23 settembre, è intitolato a Carmine Arena, dirigente sportivo pratese, ex selezionatore della Rappresentativa Uisp di Calcio campione d'Italia 1997/1998.

Ad Arena, scomparso prematuramente nel dicembre 2002, era già stato intitolato il campo sportivo del Pino, in via Galcianese, impianto adesso in disuso e che sarà dismesso. L'amministrazione ha individuato nel campo comunale di Tobbiana così la scelta giusta per onorare la sua memoria, considerato il passato da dirigente nella società.

Alla scopertura della targa fatta dal sindaco Matteo Biffoni, era presente la famiglia di Carmine Arena: la moglie Varena, i figli Francesca e Maurizio, l'assessore allo Sport Luca Vannucci e molti compagni di squadra e di allenamento ed ex giocatori.