Il nuoto sincronizzato, per sua stessa definizione, prevede una perfetta intesa psicofisica che diventa un'armonia quando in vasca entrano un disabile e una normodotata. Non solo una coreografia perfetta, ma anche una lezione di inclusione e affidamento reciproco.

Per dimostrarlo, stamani 29 luglio, l'atleta disabile Lorenzo Bini, nazionale italiano di Surf-Adaptive, è venuto a Prato per esibirsi insieme a Gabriella Pierazzi. A fare da sfondo la piscina di San Paolo con il pubblico dei ragazzi dei corsi estivi organizzati dal Cgfs. "Oltre a proporre attività fisica e di socializzazione - spiega Martino Angelini referente Repubblica dello Sport - proponiamo sempre esempi concreti di buone pratiche, non soltanto legati allo sport ma anche al volontariato e alla disabilità proprio per sottolineare i valori intrinseci dello sport".

Per Lorenzo Bini fiorentino 32 anni, l'acqua è da sempre stata un elemento naturale, dopo un incidente avuto in gioventù che lo ha paralizzato dalle ascelle in giù, lo è diventata ancora di più tanto da entrare a far parte della nazionale italiana Surf-Adaptive. "Per caso - racconta - mi sono avvicinato al mondo del sincrono e la prima cosa che ho notato è l'assenza di uomini, è un mondo femminile e così ho voluto provare questa disciplina accanto a Gabriella a cui mi sono completamento affidato, è stata un' esperienza emozionante"