Il campione del mondo al via della "Da Piazza a Piazza" di mountain bike

Il colombiano Leonardo Páez è tra i 600 bikers che domenica si sfideranno lungo i due percorsi allestiti in Calvana. Partenza e arrivo sono in piazza del Mercato Nuovo

Tutto pronto per la 32esima edizione di "Da Piazza a Piazza", manifestazione di rilevanza nazionale di mountain bike che si terrà domenica 30 maggio, con start alle 10, su due percorsi: la Granfondo di 51,3 km e dislivello di 1.430 m e la Marathon di 62,6 km con dislivello di 1.760 m. La prova è inserita nei circuiti Coppa Toscana, Trek Zerowind, UmbriaTuscany Mtb (prova jolly) e prova unica campionato provinciale Mtb.

Il ritrovo e la partenza saranno in piazza del Mercato Nuovo con apertura griglie alle 9 e partenza alle 10. L'arrivo sempre in piazza del Mercato Nuovo per entrambi i circuiti che come tradizione salgono sulla parte destra del Bisenzio per poi passare a sinistra senza toccare il Bisenzio e scendere a valle fino al traguardo posto lungo il Bisenzio.

"E' un grande appuntamento che negli anni ha visto aumentare il numero di partecipanti - spiega Luca Vannucci, assessore allo sport del Comune di Prato - prima della pandemia vedere lo start era qualcosa di incredibile. Ora ripartiamo sarà un segnale importante e speriamo che sia un volano per altri appuntamenti".

"Finalmente possiamo dare il via alla manifestazione, siamo stati in dubbio fino all'ultimo - spiega il presidente dell'Avis Verag Prato Est, Marco Barni - era un motivo di speranza per tutti. Al via avremo circa 600 bikers. Il parterre è di prim'ordine con la presenza del campione del mondo, il colombiano Leonardo Páez, e le migliori società professionistiche dalla Soudal-Lee Cougan, alla Ktm e la Torpado. Sarà presente anche il commissario tecnico della nazionale Mirko Celestino che diramerà, dopo la gara, le convocazioni per gli europei a testimonianza del valore di questo appuntamento".