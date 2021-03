04.03.2021 h 14:43 commenti

Il calcio giovanile in lutto per la morte del "Pampa", storico direttore sportivo

Ferdinando Pampaloni era nello staff Coiano Santa Lucia, aveva 76 anni e per decenni è stato una figura di riferimento per centinaia di giovani calciatori. La salma sarà esposta a partire dalle 18 di oggi alle cappelle della Misericordia

Il mondo del calcio giovanile in lutto per la morte di Ferdinando Pampaloni, direttore sportivo del Coiano Santa Lucia. “Il Pampa” aveva 76 anni e la sua ultima partita l’ha persa contro il Covid, dopo essere stato per decenni il punto di riferimento per centinaia di ragazzi. Prima di ricoprire il ruolo di direttore sportivo è stato anche allenatore.

“ Un vero sportivo – commenta Roberto Macrì presidente del Coiano Santa Lucia – uomo dalla battuta sempre pronta ed estremamente corretto, Ora si è ricongiunto al cielo dove troverà l'accoglienza che merita e dove giocherà il secondo tempo . Quello eterno, dove vivrà nella pace e nella serenità che merita. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e lo ricordiamo con tanto affetto anche se addolorati e tristi. Pampa rimarrà con noi sempre. Nei nostri cuori nei nostri affetti più cari con l'orgoglio di averlo conosciuto e di essergli stati amici”.

Al cordoglio della famiglia si uniscono anche l'assessore allo sport Luca Vannucci e il sindaco Matteo Biffoni: "Se ne va prima di tutto un grande amico oltre che un grande dirigente e uomo di sport. Mancheranno molto le sue battute e il non poterlo più incontrare al campo che così tanto amava, ma quello che ha trasmesso negli anni a chi ha avuto la fortuna di incontrarlo e conoscerlo rimarrà dentro ognuno di noi".

La salma sarà esposta a partire dalle 18 di oggi alle cappelle della Misericordia, mentre i funerali si terranno sabato 6 marzo alle ore 11 nella Basilica delle Carceri.





