Il Csi Nuoto Prato fa incetta di medaglie al 25° Trofeo Città di Firenze

Il gruppo di master pratesi si è piazzato terzo nella classifica generale e ha conquistato un totale di 47 posti sul podio

17 ori, 16 argenti, 14 bronzi e un terzo posto nella classifica generale. È questo il bottino portato a casa dal Csi Nuoto Prato al 25° Trofeo Città di Firenze dello scorso 25 aprile.

Il piccolo gruppo dei master pratesi è riuscito a reggere la concorrenza di ben 61 società partecipanti, per un totale di 694 atleti in gara. Oltre ai nuotatori che hanno vinto una medaglia, altri 18 atleti si sono piazzati nei primi sei posti della classifica per categoria. Gli ottimi risultati ottenuti in una gara dall’elevato livello agonistico confermano l’impegno degli atleti pratesi e la qualità degli allenamenti svolti.

La dirigenza della società e la commissione tecnica, coordinata da Sergio Puggelli, si dichiarano soddisfatte del buon lavoro svolto: “I ragazzi hanno messo tutto il loro impegno nel tenere alto il nome della squadra e della città di Prato, in una manifestazione sportiva nella quale hanno gareggiato i più altisonanti protagonisti del nuoto master italiano, molti ex azzurri, provenienti da tutta la penisola”.

Adesso il prossimo impegno per il Csi sarà il 15° Trofeo Sergio Faggi, in programma a Prato il 25 e 26 maggio. Poi, a fine giugno, i campionati italiani a Riccione.



