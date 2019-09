16.09.2019 h 12:11 commenti

Il BuzziLab riapre i battenti, il preside ha firmato il decreto per far riprendere l'attività

La svolta fa seguito al vertice di venerdì scorso quando è stato deciso di procedere sulla strada della Fondazione come soggetto giuridico che dovrà occuparsi della gestione della struttura: ecco le due ipotesi in campo

Il BuzziLab riapre i battenti oggi 16 settembre. La decisione è stata presa dal preside Alessandro Marinelli, che aveva deciso la sospensione dell'attività dopo la diffida mandata dall'Ufficio scolastico regionale. Il decreto è già stato firmato e sarà operativo nel giro di poco tempo.

Il preside ha così dato corpo a quanto deciso venerdì scorso durante il vertice a Firenze con amministratori pubblici guidati dal sindaco Matteo Biffoni, mondo della scuola e categorie economiche. La riapertura è in via transitoria nelle more della formale costituzione del nuovo soggetto giuridico che dovrà occuparsi della gestione della struttura, come deciso proprio durante il vertice quando è stata riproposta l'ipotesi della Fondazione alla quale aveva lavorato un team di esperti incaricato dall'ex preside Erminio Serniotti.

Il decreto del preside prevede anche la riassegnazione degli incarichi al personale interno, revocati la scorsa settimana. Il professor Giuseppe Bartolini può tornare quindi a dirigere il laboratorio con il suo staff, anche se ancora non è chiaro se il futuro del chimico e dei suoi principali collaboratori.

Con la riapertura del BuzziLab, il preside ha dato quindi ascolto alle tante voci del mondo cittadino e industriale che in questi giorni gli chiedevano un intervento in questo senso per non disperdere del tutto l'esperienza di una eccellenza del distretto.

LE SOLUZIONI IN CAMPO - Intanto emergono i particolari su quello che potrebbe essere il cammino futuro del BuzziLab, sulla base del parere messo a punto da un team di esperti e nuovamente discusso nel vertice di venerdì scorso. “In questo parere – spiega la commercialista Irene Sanesi, che ha guidato il pool - che si trova agli atti dell’istituto ed è stato illustrato anche alla nuova dirigenza, emerge come la soluzione fondazione sia quella prescelta in prima battuta, suggerendo anche la possibilità che essa andasse a costituire una srl benefit per la sola ed esclusiva gestione del Buzzi Lab. Un percorso necessario e possibile per creare un’impresa responsabile così da salvare entrambe le anime dell’Istituto: scuola e laboratorio”.

Due in particolare le soluzione prospettate, con la seconda che sembra essere quella preferito dall'Ufficio scolastico regionale: la prima, di costituire una fondazione, interamente partecipata dall’istituto scolastico, con attività istituzionale non commerciale (attività didattiche, analisi per enti dello Stato, borse di studio, ecc.) e attività commerciale (laboratorio di analisi conto terzi Buzzi Lab); la seconda, di costituire una fondazione, interamente partecipata dall’istituto scolastico, con attività istituzionale non commerciale, che a sua volta andasse a costituire una srl Benefit per la gestione dell’attività commerciale del laboratorio di analisi conto terzi Buzzi Lab. Non una semplice srl, ma una società benefit con il perseguimento di finalità di beneficio comune, introdotta nel nostro ordinamento dal 2015.