Il Bosco delle neofite mette radici lungo la tangenziale a Tobbiana per abbattere l'inquinamento

Nell'area sorgeranno 150 alberi di specie diverse tra caducifoglie e sempreverdi, oltre a 400 arbusti distribuiti su una superficie di 7.500 mq

E' un Ginko Biloba il primo dei 150 alberi che saranno piantati in via dell'Orsa Minore a Tobbiana lungo viale Allende e che formeranno il bosco delle neofite insieme a 400 arbusti. Ieri, 4 ottobre, la piantumazione in un giorno simbolico per l'armonia tra uomo e natura, quello consacrato a San Francesco.

Presente e armato di vanga, anche Stefano Mancuso, botanico di fama internazionale che ha progettato l'intervento. "Si chiamerà delle neofite perchè non ci sono piante autoctone, il primo albero è infatti un Ginko Biloba, un albero antichissimo, presente su tutta la Terra da oltre 100 milioni di anni. In questo c'è una scelta precisa, oltre ad essere un augurio, perchè ad esempio anche il cipresso non era in origine una pianta del paesaggio toscano. E' necessario agire per proteggere e conservare la nostra casa comune, l'unica che abbiamo e l'unica a poter ospitare la vita. In questo l'Amministrazione comunale pratese è stata pronta a concretizzare il concetto e da poche altre parti ho visto questa velocità tra il progettare e il fare".

L'iniziativa si inserisce infatti nella più ampia strategia di Prato Forest City, che conta varie aree di forestazione in città: "Prato è stata scelta tra le 100 città europee e 9 italiane per l'impatto climatico zero entro il 2030, la carbon neutrality - dice infine il sindaco Matteo Biffoni - Ed è stata scelta dalla Commissione Europea proprio in virtù delle politiche che ha attuato fin dall'inizio per portare il verde in città e aumentare la qualità della vita proprio attraverso il verde, concepito non come abbellimento ma come presidio di salute".

Le piante arricchiranno un'area di 7.500 mq e saranno caratterizzate da accessi e percorsi realizzati con materiali naturali e permeabili e da un l'impianto di irrigazione. Sono state acquistate grazie alla vendita all'asta di opere d'arte promossa dall'associazione Arte Continua. "Le opere d'arte si "trasformeranno" in alberi, ma senza scomparire - spiega l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis - Un'area verde importante che riqualificherà l'area, anche perchè sorge accanto ad una delle arterie maggiormente trafficate della città".

L’intervento può arrivare ad assorbire fino a 3.000 kg di CO2 all’anno e abbattere le polveri sottili provenienti dall’intenso traffico della zona, offrendo allo stesso tempo agli abitanti del quartiere uno spazio verde di relax a contatto con la natura.



