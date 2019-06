28.06.2019 h 08:53 commenti

Il borgo di Luciana fa un salto indietro nel tempo fino al 1100: nel finesettimana c'è la Festa medievale

Un intero paese impegnato per ricreare la magia del passato con figuranti, giocolieri, musicanti, artisti, artigiani, antichi mestieri e piatti tipici



È tempo di Festa medioevale a Luciana, piccola e suggestiva frazione di Vernio. Domani sabato 29 e domenica 30 giugno (dalle 17) l’edizione 2019 nel borgo Case Marchi, organizzata dalla Pro Loco di Luciana con il patrocinio del Comune di Vernio.

Si tratta di una festa che trasforma il piccolo paese di Luciana in un vero e proprio borgo medievale, con 50 volontari che animeranno strade, case, botteghe e osterie, in una cornice resa credibile occultando tutto ciò che di moderno si trova per strada, dai campanelli ai segnali stradali. Un tuffo nel 1.100 insomma, per l'unica festa medioevale in Val di Bisenzio e una frazione che d'inverno conta meno di 40 abitanti e che nelle scorse edizioni ha superato i 2.000 visitatori.

Figuranti, giocolieri, musicanti, artisti, artigiani e antichi mestieri saranno i protagonisti della due giorni fino a tarda notte. Non mancherà lo Strologo che nelle stelle leggerà il futuro, Li Nadari Giullari, che si esibiranno in spettacoli itineranti per le vie del Borgo, i Midnight che suoneranno e canteranno musica e testi medioevali e i Magaria con uno spettacolo di danza aerea e giocoleria di fuoco. Il tema saranno le streghe, le magare appunto, che faranno divertire grandi e piccini con i loro giochi e le loro acrobazie.

Taverne e Hostarie metteranno in tavola piatti tipici del tempo. Al Paiolo Magico si assaggia il tegamaccio, la schiacciata del Forno di Mastro Luciano non la si può perdere e alla Dolceria prelibatezze e ghiottonerie del tempo antico. Infine all’Hostaria del Conte per un bicchier di vino. Ci sarà anche la compagnia Antichi Popoli, che si esibirà in spettacoli itineranti per le vie del borgo.

Per partecipare alla manifestazione occorre essere socio dell'Associazione turistica Pro Loco di Luciana. La quota associativa è di 5 euro, da fare eventualmente all’ingresso della festa.