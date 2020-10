29.10.2020 h 18:35 commenti

Il bonus sport convertito in aiuti alle società sportive. La proposta della commissione

Duecentomila euro che avrebbero dovuto sostenere le rette per le attività sportive saranno invece utilizzati per aiutare i gestori. Dal prossimo anno si torna a pensare alle famiglie. Ripartita l'attività socio sanitaria alle piscina della Gescal

Il bonus sport, per il 2020 sarà utilizzato per sostenere le società sportive, mentre per il 2021 verrà destinato alle famiglie che non hanno la possibilità di iscrivere i propri figli alle attività sportive. La decisione è stata presa in Commissione 5 sport dove è stato anche deciso di presentare una mozione al Consiglio comunale per sollecitare il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a sostenere le società attraverso, anche, contributi destinati al pagamento di affitti e bollette, che , nonostante la mancanza degli atleti, restano sempre una voce pesante nei risicati bilanci.

“Prevediamo – spiega l’assessore allo sport Luca Vannucci – una variazione di bilancio di circa 200mila euro, la cifra prevista per il bonus, che dovranno essere distribuiti sotto forma di aiuti alle società sportive. Dobbiamo capire però in quale forma. Per il prossimo anno, invece, penseremo alle famiglie”

Intanto da ieri la piscina Gescal è stata riaperta per permettere l’attività socio sanitaria per i disabili. “Abbiamo sospeso il servizio – spiega Umberto Spinelli presidente di Crida – in attesa di una risposta da parte della società della salute sull’autorizzazione a continuare le attività nel rispetto dei protocolli. Ora è arrivata e riprendiamo l’attività”

nessun blocco invece per la riabilitazione in vasca che avviene sempre nella piscina di via delle Gardenia, in attesa che ripartano i lavori della nuova struttura in via Roma. Il cantiere è stato fermato perché dove doveva sorgere la vasca è stata trovato un interramento di cemento armato, ora i progettisti hanno modificato il progetto e i i lavori dovrebbero ripartire.







Edizioni locali collegate: Prato

