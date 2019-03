21.03.2019 h 08:32 commenti

Il bollo auto non si potrà più pagare con il T-Serve, arrabbiati i tabaccai

Non è stato prorogato l'accordo tra Comune e Aci, che utilizzerà un proprio canale. Assotabaccai: "Nessuno ci ha informati, è un comportamento inammissibile"

Il bollo auto non potrà più essere pagato tramite il servizio T-Serve, attivo in molti tabaccai della città. E sono proprio gli esercenti a manifestare il loro stupore per la decisione: “Non è ammissibile un comportamento così - esordisce Gabriele Fontanelli, Presidente Assotabaccai Confesercenti Prato -, dovevamo essere informati tempestivamente e invece abbiamo appreso pochi giorni fa da una telefonata di Aci che l’accordo fra Comune di Prato e Automobile Club d’Italia per l’erogazione del servizio del pagamento del bollo auto non sarebbe stato prorogato”.

“Il servizio T-Serve - prosegue - è nato con il sindacato di Assotabaccai in accordo con il Comune di Prato ed è stato sviluppato negli anni un servizio capillare per la città apprezzato dai cittadini per funzionalità ed efficienza; così anche il connubio T-Serve – Aci Point ha avuto successo perché ha trovato una categoria pronta a sperimentarlo e a portarlo avanti. È vero che l’accordo intercorre fra comune di Prato e Aci, ma è altrettanto evidente che noi tabaccai siamo parte in causa ogni giorno con il nostro lavoro, e ci saremmo aspettati una comunicazione tempestiva, e non certo agli sgoccioli della cessazione del servizio. Ciò comporterà, il doversi attrezzare velocemente con tutto quello che ne consegue. In definitiva possiamo comprendere le scelte di portare il servizio sui canali del pago pa da parte di Aci, ma certo non condividiamo queste modalità di interloquire da parte dell’amministrazione che lo fa a proprio comodo a seconda delle circostanze e delle sue esclusive necessità, nonostante il rapporto che lega i tabaccai e il comune con il servizio T-Serve”.