16.12.2021 h 15:50 commenti

Il bisnipote di D'Annunzio docente per un giorno al Buzzi

Una lezione per insegnare a diventare uomini e donne di successo. Come ricordo della giornata, un arazzo tessuto nei laboratori della scuola

A lezione dal bisnipote di Gabriele D'annunzio, non al Convitto Cicogni, scuola frequentata dall'illustre avo, ma al Buzzi.

Federico D'annunzio, questa mattina 16 dicembre, ha tenuto una lezione ai ragazzi delle quinte su come progettare il proprio successo, partendo proprio dalla storia di Gabriele D'annunzio.

"Siete gli imprenditori di domani e il tessuto produttivo di questa città - ha spiegato - un compito importante da assolvere e per farlo bisogna innanzitutto capire il contesto in cui si vive per capire come muoversi, poi pesare punti di forza e di debolezza per poi scegliere la strategia".

Al termine della lezione al bisnipote di D'Annunzio è stato consegnato un piccolo arazzo, ovviamente realizzato nei laboratori della scuola.

"Oltre ad essere molto onorati di avere D'annunzio come docente per un giorno - ha commentato il dirigente scolastico Alessandro Marinelli - lo siamo ancora di più perchè ha apprezzato i nostri laboratori e le nostre attrezzature. E il parere di un inventore sicuramente è positivo."