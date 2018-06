08.06.2018 h 13:56 commenti

Parco fluviale avanti tutta: inaugurazione entro l'estate 2019

A giorni sarà posizionato il primo container al Serraglio, la gara per la fornitura degli arredi è in fase finale, al via i lavori per le piazzole fra viale della Repubblica e via Firenze

a.a.

La prossima estate il parco fluviale ( leggi ), il progetto per rivitalizzare le sponde del Bisenzio, sarà pronto; a giorni nell’area playground verrà posizionato il primo contanier, mentre i lavori per il recupero dell’anfiteatro di Santa Lucia stanno per concludersi, partiti invece quelli delle opere edili delle nuove stazioni e delle piazzole fra viale della Repubblica e via Firenze dove saranno collocati gli altri container.“L’anno prossimo sicuramente il parco sarà attivo – ha spiegato l’assessore all’urbanistica– la gara per gli arredi è in dirittura d’arrivo, intanto i progettisti stanno lavorando al potenziamento dell’illuminazione lungo i 16 chilometri del parco stiamo anche pensando a come realizzare punti dedicati allo sport, con attrezzi specifici, e altri per bambini e anziani”.Terminato il percorso partecipativo per la definizione e animazione del parco, che ha portato l’amministrazione a modificare l’idea iniziale, parte quello per dare un contenuto al progetto. “Continueremo – ha specificato Barberis – a lavorare con cittadini e associazioni per trovare insieme la miglior e proposta destinata a rendere ancora più vivibile e affollata la riva del Bisenzio”.