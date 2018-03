21.03.2018 h 16:49 commenti

Il Birrificio Badalà due volte sul podio al “Beer Attraction”, l’evento dedicato alle migliori birre artigianali italiane

Primo posto nella categoria "speziate" e terzo in quella "scure" per l'azienda che ha sede a Bagnolo: "Qui c'è l'acqua migliore della zona, per questo abbiamo deciso di aprire qui l'attività"

Questa mattina, 21 marzo, il sindaco del Comune di Montemurlo, Mauro Lorenzini, ha fatto visita al birrificio “Badalà” di via Riva a Bagnolo per complimentarsi di persona con i due giovani titolari, Elena Mornati e Alberto Nannini, che lo scorso febbraio al “Beer Attraction”, l’evento dedicato alle birre artigianali italiane che si è tenuto alla Fiera di Rimini, hanno vinto il primo premio per una birra speziata. Si tratta della “èpicèIPA”, una birra molto aromatica grazie ai sapori di frutti esotici e l’aggiunta di habenero chocolate, dal retrogusto piccante. Inoltre il piccolo birrificio montemurlese si è classificato al terzo posto anche per un’altra birra scura, la“Storter”, una birra nera di ispirazione inglese con note di caffè e cioccolato; all’evento Beer Attraction hanno partecipato 1650 tipi di birre, suddivise in 41 diverse categorie.

"Sono felice che la passione e la determinazione di questi due giovani imprenditori sia stata premiata – commenta il sindaco Lorenzini - Il birrificio Badalà, infatti, possiede il valore aggiunto della fantasia nella formulazione delle ricette e l'attenzione verso i prodotti tipici del territorio, come la farina di castagne o il miele della Val Bisenzio. Montemurlo dimostra sempre più di saper esprimere eccellenza non solo nel tessile ma in tutti i settori della produzione artigianale di qualità".

L'avventura del birrificio “Badalà” di Bagnolo nasce 2014 dalla passione per le birre artigianali di Alberto Nannini, 39 anni ex tipografo pratese e della moglie Elena Mornati, 36 anni insegnante di tedesco, che decidono di mettere anima e corpo in questa avventura imprenditoriale: "Abbiamo scelto di aprire la nostra attività a Montemurlo per la qualità dell'acqua, la migliore della zona, ed elemento indispensabile per fare un buon prodotto" spiega Elena Mornati.