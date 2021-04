18.04.2021 h 13:52 commenti

Il bilancio del Covid a Prato: quattro morti e altri 105 contagiati

Rispetto a ieri in netto calo i nuovi casi ma l'incidenza settimanale resta intorno a quota 300 ed è tra le più alte d'Italia

E' di quattro morti e 105 nuovi contagi il bilancio di oggi, domenica 18 aprile, della pandemia di Covid per la provincia di Prato. Il dato si ricava dal quotidiano bollettino emesso dalla Regione per fare il punto dell'emergenza sanitaria. Si tratta di un deciso arretramento rispetto ai 167 casi di ieri, ma siamo sempre in una situazione di forte propagazione del virus, con l'incidenza settimanale dei casi che resta intorno a quota 300, tra le più alte d'Italia. Con le ultime quattro vittime il totale dei pratesi che hanno perso la vita dopo essere stati infettati dal coronavirus sale a 478.

In tutta la Toscana oggi sono 28 i decessi e 958 i nuovi casi (età media 44 anni), trovati dall'analisi di quasi 20.500 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi. Il tasso di contagio è quindi al 4,7% che sale al 14,5% per le prime diagnosi.

Continua il calo dei ricoverati negli ospedali toscani: oggi sono 1.801 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 270 in terapia intensiva (8 in meno).

Le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore, infine, sono 1.229.