18.03.2023 h 10:30 commenti

Il "battesimo" delle nuove Pagliette con il bagno nella fontana del Bacchino

Ieri sera si è svolto il tradizionale rito al quale vengono sottoposte le matricole del club degli studenti del Buzzi. La Vita (5 Stelle): "Punire i responsabili"

Sulla vicenda interviene anche Gabriele Villoresi, presidente Associazione Club delle Pagliette: "Dando per scontato che, nonostante i ragazzi non abbiano causato alcun danno, il loro bagno nella fontana del Bacchino possa non essere considerato di buon esempio - dice -, vorrei difendere le giovani Pagliette. I presenti in piazza sono stati i primi a divertirsi dimostrando di aver compreso lo spirito dei ragazzi che da sempre hanno dato prove di generosità regalando risate con la loro rivista e superando, solo negli ultimi dieci anni, ben centomila euro in donazioni. Questo non significa avere l'immunità per poter compiere qualsiasi cosa ma credo si meritino un giudizio diverso da quello che, fortunatamente in pochissimi e forse per scarsa conoscenza, hanno espresso. Non oso pensare che qualcuno abbia voluto cogliere l'occasione di una “goliardata” per avere un piccolo momento di notorietà invece di occuparsi di problematiche più serie. Invito chi non ha ancora compreso lo spirito di questi ultimi depositari della tradizione pratese ad un attimo di riflessione con la speranza che la stessa energia da loro utilizzata venga spesa per risolvere le ben più malsane difficoltà che purtroppo giornalmente la nostra Prato deve affrontare".

Un bagno in costume nella fontana del Bacchino per sancire l'ingresso nel club della Pagliette. Quello che ormai è diventato un rito tradizionale per gli studenti del Buzzi, è andato in scena ieri sera 17 marzo, con una decina di ragazzi che sono entrati all'interno della fontana di piazza del Comune in quello che è una sorta di "battesimo" per le matricole con l'acqua più pratese di Prato. Il tutto è durato pochi minuti, sotto lo sguardo divertito e sorpreso di chi si trovava a passare in centro. Sul posto poi è stata chiamata la Municipale ma all'arrivo degli agenti i ragazzi erano già usciti dalla fontana e si erano rivestiti.L'iniziativa delle Pagliette non è piaciuta alla consigliera del Movimento 5 Stelleche sollecita provvedimenti contro i ragazzi: "Che bella questa città dove tutto é concesso, persino fare il bagno in una fontana storica, con tutti i rischi di danneggiamento annessi, salire e scendere in mutande dalle scalinate di un museo, urlare cori sessisti, il tutto sotto il Palazzo Comunale - dichiara La Vita -. Ci auguriamo che siano applicate norme e sanzioni per chi ha partecipato allo show, e chiederemo chiarimenti tramite una interrogazione. Ma quello che appare ancora piú grave, è che ancora una volta il centro storico è risultato essere terra di nessuno, con nessuna forza dell'ordine a presidiare".Contro La Vita si schiera invece(Noi Moderati): "La goliardia pratese è una tradizione, chi la attacca non conosce la città di Prato - dice -. Politici locali che richiamano alle pene severe per il bagno nel Bacchino, sono la dimostrazione della lontananza verso la città di Prato da parte di alcuni politici. Il Club delle Pagliette, l'Ordine del Chiavaccio e la goliardia in generale sono una tradizione unica della nostra città, che ha visto personaggi illustri dell'imprenditoria, della politica e della società civile farne parte".