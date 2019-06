25.06.2019 h 14:07 commenti

Il battaglione degli evasori fiscali, la guardia di finanza denuncia 109 persone

La lotta all'evasione e alle frodi fiscali ha portato in superficie 386 milioni di euro sottratti a tassazione. Ammontano a 7 e mezzo i milioni movimentati illecitamente. Reso noto il bilancio dell'attività tra gennaio 2018 e maggio 2019 in occasione del 245° anniversario della fondazione

Un battaglione di 109 evasori totali scoperto dalla guardia di finanza tra gennaio 2018 e maggio scorso. Cittadini che hanno fatto di tutto per aggirare il fisco ma che alla fine hanno dovuto arrendersi al fiuto dei finanzieri che, nell'ultimo anno e mezzo, hanno anche individuato 61 evasori paratotali che, riuscendo a nascondere una parte della loro ricchezza, hanno versato meno tasse di quanto dovevano. In occasione del 245° anniversario della fondazione, il comando provinciale della guardia di finanza ha pubblicato il resoconto della propria attività. I numeri parlano da soli. Evasione fiscale: 386 milioni di base imponibile sottratta a tassazione. Polizia valutaria: 7 milioni e mezzo l'importo delle operazioni finanziarie illecite. Normativa antimafia: 11 i milioni di euro per i quali sono state proposte misure ablative, due e mezzo i milioni confiscati a soggetti criminali. Mercato del falso: 500mila prodotti sequestrati per un valore di oltre un milione e mezzo. Traffico illecito: 185 i chili di sigarette estere di contrabbando tolte dal commercio.

La guardia di finanza di Prato ha posto particolare attenzione sul distretto produttivo per garantire il corretto funzionamento dell'economia legale: in un anno e mezzo sono stati 541 gli interventi eseguiti che hanno portato a intercettare quasi 390 milioni. E a proposito di distretto, i controlli nelle aziende straniere hanno permesso di scovare 28 datori di lavoro che hanno impiegato complessivamente 141 operai non in regola né con il contratto di lavoro né con il permesso di soggiorno.

Le attività ispettive sui prodotti doganali sottoposti ad accise hanno portato a galla 100 milioni di euro di ricavi tenuti nascosti per un controvalore di Iva pari a 22 milioni e di diritti doganali pari a 200mila euro.

Controlli anche sulle esenzioni del ticket sanitario con 84 interventi che hanno fatto emergere indebite prestazioni ottenute attraverso false attestazioni del quadro reddituale, condizione mascherata proprio per evitare di pagare in tutto o in parte il servizio sanitario.

Del bilancio dell'attività fa parte anche la donazione di centinaia di libri e articoli per bambini sottratti al mercato abusivo e donati dalla guardia di finanza di Prato alla Croce rossa. Altri libri e giocattoli sequestrati ad un venditore abusivo sono finiti all'ambulatorio pediatrico dell'ospedale Santo Stefano e ai piccoli ospiti delle case famiglia.



