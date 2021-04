01.04.2021 h 22:07 commenti

Il baritono Giorgio Gatti morto per Covid, Poggio a Caiano in lutto

L’artista poggese è morto oggi a Roma dove viveva. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. La notizia si è diffusa molto velocemente in paese dove vive la madre centenaria

Poggio a Caiano e il mondo dell’opera piange il baritono Giorgio Gatti, morto oggi a Roma all’età di 72 anni a causa del Covid. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni fino a essere ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della capitale dove viveva da moltissimi anni. Per lui però non c’è stato da fare. Lascia la moglie Maria Teresa, due figli, i nipoti e la madre che vive a Poggio a Caiano e ha recentemente festeggiato 100 anni. La notizia si è sparsa a macchia d’olio in paese che Gatti continuava a frequentare con grande attaccamento e affetto non appena gli era possibile. Un amore ricambiato è costantemente alimentato da pubblicazioni ed eventi a lui dedicati. “Una notizia che ci sconvolge e ci lascia increduli. - ha affermato il sindaco Francesco Puggelli - Giorgio Gatti è un figlio e un amico di Poggio a Caiano oltre che un grande nome scolpito nella storia recente della musica lirica. Appena appresa questa notizia tristissima, ci siamo messi in contatto con la famiglia affinché, tramite la nostra voce, potesse arrivare tutto l’affetto e la vicinanza della nostra comunità. Le nostre condoglianze si uniscono alla nostra volontà di dedicare a Giorgio e a tutta la sua opera, un momento di ricordo non appena ci sarà concesso. Ci stringiamo attorno alla famiglia con affetto sincero, affetto condiviso da tutti i poggesi che oggi perdono un amico e un grande artista”. Artista versatile e di grande presenza scenica, Gatti alternava la partecipazione a grandi eventi internazionali quali “Tosca, nei luoghi e nelle ore di Tosca”, a festival più di nicchia ma di qualità come il Festival dell’opera buffa organizzato proprio a Poggio. Ha cantato in importanti festival e teatri italiani ed esteri, sotto la direzione di illustri maestri, come Zubin Metha, Semyon Bychkov e Alberto Erede, prendendo parte anche a produzioni televisive trasmesse in mondovisione. Nel 2014 partecipò come ospite d’eccezione al concerto per l’ingresso della Villa Medicea di Poggio a Caiano tra i tesori riconosciuti dall’Unesco. Generoso e buono era sempre pronto a spendersi per il paese dove era nato e da cui era partito per valorizzare il proprio talento. La sua Poggio a Caiano che da oggi è un po’ più sola.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus