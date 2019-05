Il titolare del Bar Andrei getta la spugna e vende l'attività a un cinese. L'accordo non è ancora stato firmato ma è già articolato nel dettaglio e segna un cambiamento radicale per questo storico esercizio pubblico di via Magnolfi all'angolo con via Cironi e a pochi passi da piazza Duomo, negli ultimi anni finito troppe volte al centro di episodi di cronaca tra spaccio, risse e degrado, fino a essere stato chiuso dalla questura per motivi di sicurezza.Sono proprio queste le motivazioni che hanno portato Bruno Rosi all'esasperazione e alla decisione di vendere tutto dopo oltre un secolo di storia, festeggiato lo scorso anno (LEGGI) . "Non ce la faccio più, sono stanco di combattere e di prendere colpe che non ho.- ha spiegato il commerciante ai microfoni di Toscana Tv - I miei figli hanno preso altre strade, mia madre è anziana, io sono qui da quando ero ragazzino e potrei essere già in pensione da molto. Basta così. Tanto qui la situazione migliora per qualche giorno e poi ricominciamo da capo. Non ne posso più. Che importa se è cinese. Ho trovato un acquirente giovane e sveglio, saprà farsi valere. Io non ne posso più. Spero che l'accordo vada a buon fine. Sono stanco di vedere certe situazioni qui fuori".