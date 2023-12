20.12.2023 h 10:40 commenti

Il Babbo Natale della Pubblica assistenza per quattro giorni nel palazzo della Provincia

Il personaggio natalizio per eccellenza aspetta i bambini per una foto ricordo. Fino al 23 dicembre, nella sala Biagi di palazzo Banci Buonamici, mostra fotografica sulla storia dell'associazione

Babbo Natale per tutti dal 20 al 23 dicembre, dalle 15 alle 19, nella sala Biagi del palazzo della Provincia di Prato. 'Vieni a trovate Babbo Natale' è il titolo dell'iniziativa organizzata dalla Pubblica assistenza che dà l'opportunità ai più piccoli di farsi una foto con il personaggio natalizio per eccellenza e stamparla subito così da portarla a casa. Babbo Natale e non solo: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 è aperta al pubblico una mostra fotografica che ripercorre la storia della Pubblica assistenza L'Avvenire di Prato.

“L’iniziativa - sottolinea il presidente, Piero Benedetti - vuole essere dimostrazione dell’impegno di tutti i volontari e di tutto il volontariato anche nel frangente dell’alluvione che ha duramente colpito il territorio e la nostra stessa associazione”.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus