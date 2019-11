02.11.2019 h 17:16 commenti

Il 5 novembre è il 'tetano day', vaccino gratuito per tutti

Iniziativa della Asl Toscana centro. Dalle 8.30 alle 12.30 chiunque può sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione presentandosi al Dipartimento della prevenzione in via Lavarone

Incentivare i cittadini a proteggersi contro il tetano. E' l'iniziativa della Asl Toscana centro che ha indetto martedì 5 novembre il 'tetano day'. Dalle 8.30 alle 12.30, al Dipartimento della prevenzione in via Lavarone, vaccinazione gratuita per tutti. Unico requisito: avere più di 18 anni. Il vaccino sarà somministrato senza appuntamento. Sarà possibile vaccinarsi contro difterite, tetano e pertosse.Il tetano è una malattia infettiva grave è causata da un batterio produttore di tossina che ha effetto neurotossico grave. I batteri sono in grado di sopravvivere nel terreno per lungo tempo sotto forma di spore resistenti sia ai comuni disinfettanti che al calore. Possono penetrare nei tessuti attraverso ferite della pelle anche lievi, lacerazioni, ustioni contaminate con terra o polvere, inoltre il germe del tetano vive anche nell'intestino di diversi animali.La vaccinazione è l’unico mezzo efficace per prevenire l’infezione. La protezione indotta dalla vaccinazione non è permanente ed è necessario un richiamo ogni 10 anni.