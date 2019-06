21.06.2019 h 17:18 commenti

Il 30 giugno la consacrazione del nuovo vescovo di Prato, la diocesi organizza la trasferta a Fiesole

Quattro pullman per dare la possibilità ai pratesi di assistere all'avvenimento e stare accanto a monsignor Giovanni Nerbini che il 7 settembre farà il suo ingresso in città e prenderà il psoto del vescovo Franco Agostinelli. Iscrizioni entro domenica 23

Si avvicina il giorno della consacrazione episcopale di monsignor Giovanni Nerbini, vescovo eletto di Prato. L’appuntamento è per domenica 30 giugno, alle ore 17, nella cattedrale di Fiesole dedicata a San Romolo. La messa solenne sarà presieduta dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, e concelebrata da monsignor Franco Agostinelli e da monsignor Mario Meini, vescovo di Fiesole. Saranno presenti altri vescovi della Toscana e naturalmente sono invitati a concelebrare anche i sacerdoti del clero pratese e i diaconi. La Diocesi di Prato si sta organizzando per essere presente a questo importante evento e dà la possibilità ai fedeli di raggiungere Fiesole in pullman. Ne sono stati predisposti quattro per arrivare in piazza della cattedrale a Fiesole. Chi volesse partecipare può comunicarlo al proprio parroco o a un suo delegato incaricato di raccogliere le adesioni. C’è tempo per iscriversi entro domenica 23 giugno, giorno in cui ogni parrocchia dovrà far pervenire all’ufficio diocesano pellegrinaggi l’elenco dei partecipanti alla messa di ordinazione. I bus partiranno alle ore 15 di domenica 30 giugno dal grande parcheggio in zona est adiacente al Mc Donalds, vicino alla Questura. La partenza per il viaggio di ritorno è alle ore 20 da Fiesole. Il costo del biglietto è di 10 euro, pagabili direttamente sull’autobus.

Monsignor Nerbini ha chiesto ai pratesi di accompagnarlo nella preghiera. L’invito dunque è rivolto a tutti i fedeli e alle parrocchie. Particolarmente, nelle messe di sabato 22 e domenica 23 giugno e nelle messe di sabato 29 e domenica 30, sono richieste intenzioni dedicate nella preghiera dei fedeli. Nella lettera scritta alla Diocesi il giorno della nomina a vescovo, mons. Nerbini concluse il suo messaggio di saluto chiedendo «l’intercessione dei santi Stefano, Lorenzo e Caterina de’ Ricci», poi affidò i pratesi «alla protezione amorevole della Madonna del Sacro Cingolo».

Monsignor Nerbini farà il proprio ingresso a Prato il pomeriggio di sabato 7 settembre. Il programma dell’accoglienza e della messa di presa in possesso della diocesi verrà diffuso non appena sarà ufficializzato dalla apposita commissione che sta lavorando alla preparazione dell’evento. Intanto, è stata stabilita la data per il saluto a monsignor Franco Agostinelli. Sarà una solenne concelebrazione che si terrà domenica primo settembre, in cattedrale, alle ore 17. Un appuntamento a cui tutti sono invitati a partecipare.











Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus