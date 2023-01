22.01.2023 h 15:30 commenti

Il 2023 di Tipo: da gennaio ad aprile nel cuore del più grande distretto tessile d’Europa

Quattro itinerari per conoscere archeologia e architettura industriale, produzione hi-tech nel settore meccanotessile e filato

Quattro itinerari, uno al mese, per conoscere il meccanotessile, la creazione di una collezione di moda nel corso della storia, i vari tipi di filatura e l’archeologia industriale con un focus sulle fabbriche progettate da Pierluigi Nervi.

E’ il programma di iniziative per il 2023 di Tipo – Turismo Industriale Prato, il progetto del Comune realizzato in collaborazione con Fondazione Museo del Tessuto, Fondazione Centro di Documentazione Storico Etnografica, gli altri Comuni della provincia e il Centro Pecci, per far conoscere il territorio attraverso il distretto tessile più grande d'Europa e la sua storia.

Anche la seconda edizione abbina all’archeologia industriale e ai musei d'azienda, visite delle fabbriche in attività. Il tutto abbinato all’arte, all’enogastronomia e ai percorsi naturalistici. “Tipo è ormai un tratto distintivo di Prato e del turismo che riguarda la nostra città. - afferma l’assessore al turismo, Gabriele Bosi - Gli eventi in programma in questo 2023 rispecchiano appieno la nostra volontà di raccontare il passato, il presente e il futuro del più grande distretto tessile d’Europa, coinvolgendo tutto il territorio, quindi non solo la città di Prato, ma ancora una volta anche i comuni limitrofi, facendo sistema. Ci saranno molte aziende coinvolte, delle vere e proprie eccellenze, così come luoghi di cultura e storia, che partecipano attivamente nel rendere unica la nostra città. Ringrazio ancora tutti coloro che sono impegnati in questo progetto che continua a crescere, e il pubblico che sceglierà di partecipare, dalla Toscana e da tutta Italia”.

Il primo appuntamento è per sabato prossimo, 28 gennaio, a Prato e Montemurlo, alla scoperta della produzione hi-tech dei tessuti. Ci saranno la visita alle aziende Unitech Industries, Pentek, Accoppiatura Pratese e Tecnorama per scoprire come si passa da un tessuto grezzo ad uno finito, come si unisce la tradizione all’innovazione hi-tech per mantenere insieme qualità artigianale e processo industriale e soddisfare ogni richiesta dei più grandi brand della moda internazionale. Al termine, aperitivo di filiera corta in azienda. Il giorno seguente, dalle 16.30 alle 17.30, c’è Tipo Kids, il laboratorio dedicato ai più piccoli (4-6 anni): Emozioni da toccare sarà al Museo del Tessuto.

Febbraio sarà dedicato al processo creativo del fashion. Il 25 febbraio ci sarà quindi un’escursione guidata al Lanificio Marco Lucchesi e al suo enorme archivio storico e al Museo del Tessuto. Il giorno dopo attività per famiglie al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci.

Sabato 25 marzo, chi parteciperà a Tipo potrà capitela differenza tra una filatura a cardato e una a pettinato con l’escursione guidata a Vaiano e visita alla Sfilacciatura Marcovaldi, Filati Omega e AZ Filati. Al termine, concerto di musica classica all’AZ Filati. Il giorno seguente sul Museo del tessuto riapre le sue porte per le famiglie. Il tema sarà il cappello.

Aprile sarà dedicato all’opera pionieristica di Pierluigi Nervi a Prato

Il 22 aprile ci sarà un’escursione guidata in Valbisenzio e a Prato con visita alla Fartex, Millennium (La Cartaia), Lanificio Balli (Fabbricone), Ex Anonima Calamai per apprezzare questi magnifici contenitori di archeologia industriale in cui emergono i tratti caratteristici e le soluzioni tecnologiche dell'opera dell'ingegner Nervi. Capannoni che in alcuni casi ospitano ancora lavorazioni tessili tradizionali e in altri produzione high performance e del tessile tecnico come quello legato alla creazione di vele per regate.





